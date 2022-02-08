高雄確診引水人多次通知篩檢未到 航港局開罰20萬

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄一名引水人確診COVID-19，多次通知仍未依規定接受篩檢，交通部航港局今天表示，將以商港法開罰新台幣20萬元。另高市府也表示，將依傳染病防治法開罰，傾向最高罰30萬元。

高雄日前一名引水人案19244確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），市府指他多次通知未依規定前往採檢進入港區，將依傳染病防治法開罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。衛生局今天對中央社記者表示，傾向以最高的30萬元處罰。

除了市府將開罰，交通部航港局南部航務中心今天接受中央社記者訪問表示，航港局將另以商港法第36條妨礙港區安全為由，對這名引水人開罰20萬元。航港局表示，因這名引水人多次通知未接受採檢，對港區安全造成危害，予以裁罰。

高市府衛生局昨天在防疫會議會後記者會表示，引水人案19244匡列接觸者197人，目前採檢結果都是陰性。

高雄港目前有44名引水人，2人因病請長假沒有上班，剩餘42人中，其中1人染疫、1人自主健康管理、其餘40名引水人經市府PCR採檢也無異常。依航港局資訊，目前進出高雄港船舶維持正常運作，沒有船舶等候引水人領航情形。

此外，高雄港區昨天和今天於34號、36號、38號、55號碼頭及第二貨櫃中心、三五貨櫃中心、四貨櫃中心與六貨櫃中心共開設8處篩檢站，進行工作人員全面篩檢，未篩檢者2月9日起禁止進入港區。（編輯：黃世雅）1110208