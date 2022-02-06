高雄引水人確診 未依規定採檢最高可罰30萬

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高市府今天宣布1名引水人案19244確診，感染源待釐清。由於個案未依「以3天為間隔，採檢2次PCR、1次快篩」規定，接獲3次通知後都未前往採檢，高市府將開罰，最高可處30萬罰鍰。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，案19244詳細感染源仍在釐清。由於近期高雄港加強人員管制，包含要求港區工作人員須篩檢才能進入港區，因此人員移動是否違反相關工作規定，將由交通部航港局釐清。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，案19244已接種2劑AZ、1劑莫德納共3劑疫苗。在1月下旬就因高雄港疫情遭匡列高風險對象，依市府規定應以3天為間隔「採檢2次PCR、1次快篩」；但個案僅在1月23日採檢PCR陰性，後續在24日、29日、30日接獲市府通知時都沒如期到場檢驗，直到2月4日有症狀，5日自行快篩陽性才就醫。

潘炤穎說，個案經航港管理人員多次透過電話、簡訊通知不下5次，都沒有依規範前往採檢，衛生局將處以新台幣6萬以上、30萬以下罰鍰。

潘炤穎表示，市府已展開溯源疫調，經匡列案19244近半個月共替40艘輪船引水，但因個案23日PCR篩檢陰性，因此1月23日到2月1日最近一次上船引水期間的接觸者，釐清是否有接觸傳染風險，但因船隻已離港前往外海，將由航港局協助調查。潘炤穎也說，引水人上下船有固定SOP，有獨立動線，進入駕駛艙後也只會接觸船長、舵手和大副，接觸風險明確。

社區傳染源方面，潘炤穎說，市府匡列個案在23日後足跡停留15分鐘以上空間的接觸者共174人，逐一清查相關接觸風險並進行採檢，以釐清個案感染源。

至於案19244可能傳染期足跡，潘炤穎說，包含過年期間在家聚餐的同住家人與共餐者，這部分已匡列採檢，目前都是陰性；此外，個案也在3日到前鎮星光水岸公園、7-11星海灣門市，4日到棧貳庫小紅麵店、7-11桂德門市。（編輯：孫承武）1110206