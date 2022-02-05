高雄3防疫旅館清空篩檢均陰性 仍有24人協尋中

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄某防疫旅館爆群聚，3間防疫旅館清空，市長陳其邁今說明，已對79家防疫旅館稽查清消，且只要發現旅館內有2名確診個案就會擴大採檢，仍有24人在協尋，目前採檢均陰性。

高雄某防疫旅館內昨天爆3樓有4人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中央流行疫情指揮中心今天宣布清空包括昨天被發現確診的3家防疫旅館，市長陳其邁下午在防疫會議後記者會說明，市府各局處一方面針對全市79家防疫旅館啟動第3次聯合稽查清消，一方面只要發現旅館內有2名跟流行病學有關確診個案，就會擴大採檢，目前未發現有員工確診。

陳其邁表示，由於Omicron變異株潛伏期相當短，只要一間防疫旅館內出現2例確診就會擴大篩檢，經昨天針對3間旅館擴大篩檢，目前均呈現陰性，也正召回相關旅客和民眾。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，經昨天對79間防疫旅館總體檢，只要一間旅館出現2例跟流行病學有關確診者就會擴大採檢，昨天3間旅館篩檢結果，目前A旅館已召回採檢118人，B旅館召回45人，C旅館召回34人，其中已採檢個案122人，檢驗中64人，尚在協尋的有24人，目前採檢均無異常情形，請市民放心。

另外，媒體提問市府是否禁止無窗房型防疫旅館收客，陳其邁回應，目前因隔離採檢人數下降，且市府還是希望防疫旅館能夠通風，所以經盤點後希望將防疫旅館數量降載，才先排除無窗房型防疫旅館。

至於有的防疫旅館被通知召回清空隔離，但有的後續又通知不用隔離，隔離標準為何？潘炤穎則指出，市府在採檢過程中，必須確認所有防疫旅館員工到檢陰性，但昨天因有部分旅館員工不易聯繫，所以在所有報告出爐前，只得採取較嚴格隔離措施。（編輯：陳仁華）1110205

（高雄市政府提供）