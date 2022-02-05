高雄港員工須篩檢通過才得開工 旗津再設4篩檢站

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高雄市長陳其邁5日宣布，旗津區全區6日將在旗津醫院、旗津福壽宮、旗津廣濟宮、高科大旗津校區設4大篩檢站，進行第2次PCR篩檢，每天有早中晚3時段，目前篩檢結果都無異常，但也拜託大家再出門篩檢一次，讓社區傳播風險控制到最低。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月5日

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）年後開工在即，高雄市長陳其邁今天宣布高雄港工作人員2月7日、8日須依簡訊通知時間地點進行開工前篩檢才能上工；另旗津區全區2月6日也將設4大篩檢站，目前篩檢均無異常。

高雄今天新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，因應過完年開工在即，陳其邁下午在防疫會議後記者會宣布，經高雄港務公司跟市府專家開會，決議高雄港工作人員開工前須在2月7日及2月8日攜帶健保卡，依簡訊通知時間地點前往篩檢站進行開工前篩檢，未篩檢者不得進場；時間為上午8時至中午12時，地點在旗津中信造船新高廠、小港臨海新村漁港。

陳其邁也宣布，旗津區全區2月6日將在旗津醫院、旗津福壽宮、旗津廣濟宮、高科大旗津校區設4大篩檢站，進行第2次PCR篩檢，每天有早中晚3時段，目前篩檢結果都無異常，但也拜託大家再出門篩檢一次，讓社區傳播風險控制到最低。

針對高雄市園區企業年後開工防疫指引，陳其邁則優先鼓勵園區500名員工以上企業辦理居家快篩並確實記錄TOCC，市府衛生局將提供快篩試劑購買管道等協助。

學校部分，陳其邁指出，由於小朋友都沒打疫苗，且可從其他案例看到只要有1名幼兒感染，同班大概就會有10人染疫，傳染力相當強，所以全市幼兒園將延至2月14日開學，若有家長因故無法照顧幼兒，部分幼兒園2月7日到11日也可提供基本照顧服務。另外，幼兒園老師2月7日起也將由學校通知在高雄展覽館接種第3劑疫苗，2月6日起也可開始預約。

另外，市府衛生局今天也公布確診者最新足跡，包括旗津市場、北極紫菱殿、旗津大願院、小北百貨桂林店、高泰藥局、旗津市場、無名髮廊、大港超市旗津店、廣濟宮。（編輯：陳仁華）1110205

（高雄市政府提供）

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