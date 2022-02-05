桃園與高雄幼兒園開學日 延到2/14

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市長鄭文燦今天表示，與高雄市協議公私立幼兒園開學日延期到2月14日；日翊物流涉及全家便利商店集貨和生鮮部分，清消後靜置12小時可以新人力調度出貨，不可強迫員工。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，桃園今天新增30例本土個案，其中亞旭電腦相關有25例（案19168、案19193至案19196、案19207至案19226）。

鄭文燦表示，亞旭電腦的25例都是在集中檢疫所隔離的員工，案19168是本國籍，其餘是菲律賓籍移工；亞旭電腦清零計畫大致已完成，集中檢疫所今天還會採檢一部分，但不影響遠雄自由貿易港區加值園區清零後復工的決定。

鄭文燦也說，仍要注意桃園國際機場的遠雄、華儲與榮儲3個貨運站，在機場防疫等級提高的過程，定期篩檢是必要的，特別是會和貨運站往來的廠商和司機，將來都要納入規範。

鄭文燦表示，其餘5例本土個案，也都是居隔期間或期滿採檢確診，包括錢都涮涮鍋相關接觸者1例（案19192）；日翊物流相關4例（案19191、19227、19228、19229），其中19228是未滿5歲男童。

鄭文燦表示，針對日翊物流，明天會再採檢1000人，7日也會針對居家隔離者採檢，再根據採檢結果判斷風險；涉及全家便利商店集貨和生鮮部分，防疫醫師認為如果清消完畢、靜置12小時，容許調度出貨，但要用全新的人力，這部分不能強迫員工，若有違規事項會調查清楚。

鄭文燦表示，針對2月11日開學的部分，2月8日會進行教職員專案接種、約施打1萬6000人；幼兒園部分，由於公私立幼兒園開學時間不同，已跟高雄市長陳其邁討論，決議公私立幼兒園開學時間展延到2月14日。（編輯：吳協昌）1110205