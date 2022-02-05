台灣女足7選手印度染疫 都屬輕症或無症狀

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在印度參加「2022亞洲盃女足賽」的台灣代表隊，有7名選手COVID-19檢驗陽性，將安排專機回台。（圖取自facebook.com/ChineseTaipeiFootballAssociation）

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（中央社記者陳至中、楊淑閔台北5日電）在印度參加「2022亞洲盃女足賽」的台灣代表隊，有7名選手COVID-19檢驗陽性，將安排專機回台。指揮中心今天指出，選手都屬輕症或無症狀，專機座位和回台檢疫會適當分流。

2022女子亞洲盃足球賽在印度舉行，台灣隊4日迎戰泰國隊，有7名主力缺陣。教育部體育署今天告訴中央社記者，總共有5名選手COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測陽性、2名選手快篩陽性。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會上表示，染疫選手目前都屬輕症或沒有症狀，會請教育部密切聯繫；選手回台後會依照台灣的防疫規定，確診者、落地檢驗陽性的人，和其他未染疫的人會有不同的安排。

媒體問及選手專機座位要如何隔開確診者和非確診者？陳時中說，坐飛機時當然要做適當、明確分流，讓染疫者和非染疫者保持適當距離，平時接觸較密切的也會坐得比較近，平時較無接觸的坐較遠；由於不能排除還會新增染疫者，可能要等上機前才能確定座位安排。

媒體追問，選手都打了3劑疫苗，出國比賽也都做嚴謹防疫，為何還是擋不住病毒？陳時中說：「防疫沒有靠一兩種方法就絕對不染疫。」在台灣，有特殊足跡和接觸史，染疫可能性大增；相比之下，國外病毒可能是無所不在，所以指揮中心才會呼籲國人沒必要不要出國。

體育署競技運動組長藍坤田今天稍早告訴中央社記者，體育署正密切與中央流行疫情指揮中心、交通部、外交部、航空公司等討論，希望能包括確診者在內的所有選手，在8日前順利載送返國。

台灣女足預計6日迎戰越南，只要踢和就能拿下睽違32年的世界盃女足賽資格，但外界擔心代表隊染疫影響上場狀況。藍坤田表示，對戰越南上場球員如何安排，涉及整體戰略、戰術規劃和執行，會尊重代表隊總教練的安排。（編輯：陳仁華）1110205