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北市提2月底微解封 陳時中：先觀察到10日

2022/2/5 15:13（2/5 15:27 更新）
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台北市長柯文哲近日提出2月底「微解封」，指揮中心指揮官陳時中5日表示，要先觀察春節疫情到2月10日。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲近日提出2月底「微解封」，指揮中心指揮官陳時中5日表示，要先觀察春節疫情到2月10日。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中、楊淑閔台北5日電）台北市長柯文哲近日提出2月底「微解封」，指揮中心指揮官陳時中今天表示，要先觀察春節疫情到2月10日，目前防疫措施仍會維持既有強度，但不排除會有滾動式檢討。

台北市長柯文哲4日表示2月底考慮「微解封」，副市長黃珊珊今天接受媒體聯訪時也解釋，近日雖持續有本土案例，但因許多民眾都打了疫苗，和去年5月的那一波疫情有所區別；加上現在流行的Omicron變異株，潛伏期不像之前那麼長，管制方式應可檢討。

指揮中心下午召開記者會，媒體問及「微解封」的可能性，以及是否可能先以地區性解封。陳時中表示，Omicron變異株的潛伏期較短，約7天左右，該染疫的都會被驗出來，因此他才會提出，春節疫情應觀察到2月10日，再做進一步打算。

陳時中表示，春節期間人群大量移動，有可能引發社區感染，2月10日是一個判斷的時間點，目前還談不上「微解封」；明天會先維持這一波的既有強度，不排除滾動式檢討，「基本上不動，會再考慮下一波要怎麼做」。（編輯：陳仁華）1110205

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