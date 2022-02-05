高雄防疫旅館傳疫情傳播 準備召回198人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄有3家防疫旅館傳出疫情，指揮中心5日表示，準備召回198人，請住過的民眾盡快回報。（指揮中心提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔、陳至中台北5日電）關於高雄有3家防疫旅館傳出疫情，中央流行疫情指揮中心今天表示，高雄市衛生局疫調懷疑可能有疫情傳播，準備召回198人，已通知99人，請住過的民眾盡快回報。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒，指揮中心今天在例行記者會中指出，高雄有3家防疫旅館傳出疫情，高雄市衛生局疫調都懷疑這3家旅館裡面是不是有可能有相關疫情傳播存在。

指揮中心指揮官陳時中說，高雄這3家防疫旅館的民眾將全移到集中檢疫所，準備逐步清空，並要召回入住染疫樓層的人，同一樓都要區隔14天，不同樓層大概要區隔7天，再加上採檢、基因定序、可能傳播鏈等作業，希望能盡快釐清。

他說，高雄市政府針對這幾家旅館，準備召回198人，已通知其中99人，呼籲住過這幾個旅館的人盡快回報、採檢，才能把疫情控制得比較好。

對於這3家旅館之間的關連性如何，陳時中說，有旅館第一次發生疫情時就有通令，如果在檢疫期滿CT值特別低，可能要提高警覺，因為已經集中檢疫14天，假如同一個旅館裡面有其他確診個案，那就可能有關聯性，或者是居隔期滿、超過潛伏期時間染疫時，同旅館有其他人染疫，都會列為監控對象、採檢，對旅社重新檢視。

他並說，還要查驗基因定序了解關連性，再加上疫調釐清。他舉例，以往曾有個案從境外移入被列為本土病例，因為判斷在旅社內感染，而高雄旅館初步有狀況需要釐清。

國內防疫是否會縮短檢疫期天數，陳時中重申，縮短檢疫是事在必行，時間還沒確定，確定會對外說明，且一定是逐步進行、在有把握情況下調整。（編輯：吳協昌）1110205