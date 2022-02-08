不滿電影院禁食令 3男毆打員工遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北8日電）陳姓男子與友人去年8月前往北市萬華區看電影，不滿遭影城的林姓員工勸誡影廳內不得飲食，徒手毆打林男並亮出刀械恐嚇。北檢日前偵結，依傷害、恐嚇等罪嫌起訴陳男等3人。

台北地檢署起訴書指出，陳姓男子去年8月間與李姓、邱姓男子等友人前往台北市萬華區一家影城看電影；陳男手持飲料進入影廳，林姓員工見狀上前勸阻，告知影廳內禁止飲食。

陳男不滿林姓員工態度，夥同李姓、邱姓友人徒手毆打林男，導致林男全身多處擦挫傷，陳男、李男甚至亮出短刀恐嚇林男。

林姓員工不滿遭毆打，控告陳男等人涉嫌傷害、恐嚇等罪嫌，並指當時規定不得將食物攜入並禁止飲食，他請陳男自行丟棄飲料，卻遭辱罵、毆打。

陳男則反控林姓員工態度惡劣、不願幫他丟棄飲料，更指林男作勢攻擊，他才動手攻擊，控告林男涉嫌傷害。

檢察官勘驗現場監視器錄影畫面，發現林男遭陳男等3人持續毆打時，並無明顯反擊舉動，更何況當時陳男手持短刀，林男如何能在被圍毆的情形下還得以出手攻擊陳男，並非沒有疑問。

檢察官認為，陳男、李男、邱男涉犯傷害等罪嫌，依法起訴；林男遭控傷害部分，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。（編輯：張銘坤）1110208