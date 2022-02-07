元宵後入境檢疫擬減為10天 是否5+5陳時中不鬆口

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日表示，元宵節過後將考慮入境檢疫天數自14天縮短至10天，一定會有7+3方案。圖為桃園機場旅客檢疫站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北7日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，元宵節過後將考慮入境檢疫天數自14天縮短至10天，一定會有7+3方案，至於是否進一步縮短至5+5方案，他尚未鬆口。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但不少國家陸續開放國門。指揮中心指揮官陳時中今天說，盼找出「台灣模式」，商務客優先開放，預估時間最快可能是2月底。

陳時中今天接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪時，談及邊境管制放鬆措施。他表示，未來會從商務簽證開始放寬，接下來再走向檢疫天數放寬，與專家討論後，考慮從14天檢疫縮短至10天。

陳時中說，檢疫天數要看科學證據，包含病毒潛伏期與檢驗效果為何。Omicron變異株發病與傳播皆快，以國內資料來看，幾乎絕大多數入境確診者，都在10天內被驗出，少數超過10天才驗出的，也是Ct值高，代表幾乎沒有傳染力。

陳時中說，檢疫天數會在可控範圍下放寬，10天檢疫期目前全世界已可接受，台灣應也可接受，若有特殊外交或商務泡泡需求，要把檢疫天數進一步縮短，則要配合相關管理措施。

陳時中說，先前春節檢疫開放7+7方案，主要是評估多達98%的入境確診者，都在7天內可驗出，故開放前7天集中檢疫，後7天可居家檢疫。

鄭弘儀追問，未來檢疫期縮短為10天，是否會開放7+3甚至5+5方案，陳時中回應，7+3方案大概一定有，但對於是否有5+5方案仍未鬆口。

但陳時中提到，集中檢疫時間再縮短，後續改為居家檢疫，對於檢疫者的精神與生活舒適度很重要，從10天全數集中檢疫，縮短至7天或5天集中檢疫，後續的居家檢疫仍要落實1人1戶等規定。

陳時中說，Omicron變異株潛伏期短，將持續觀察到2月15至17日，即元宵節過後，屆時若沒有特別情況，代表社區安全了，若有新政策與變化就會對外宣布。

但陳時中也強調，即便相關管制放鬆，但口罩措施仍不會放寬，因口罩是多層次防疫的一環，另也呼籲民眾儘速接種疫苗，提升保護力。（編輯：郭諭儒）1110207