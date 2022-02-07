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疫情4/300

何時邊境鬆綁？陳時中：二二八後評估先開放商務客

2022/2/7 16:43（2/7 17:15 更新）
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COVID-19疫情持續兩年以上，各界關注放寬旅遊檢疫，甚至開國門時程，指揮中心指揮官陳時中7日說，商務客優先開放，預估時間最快可能是2月底。（中央社檔案照片）
COVID-19疫情持續兩年以上，各界關注放寬旅遊檢疫，甚至開國門時程，指揮中心指揮官陳時中7日說，商務客優先開放，預估時間最快可能是2月底。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北7日電）COVID-19疫情持續兩年以上，各界關注放寬旅遊檢疫，甚至開國門時程，指揮中心指揮官陳時中今天說，盼找出「台灣模式」，商務客優先開放預估時間，最快可能是2月底。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，外界傳出入境旅客防疫旅宿加居家「7+7」的14天檢疫有望改為「5+5」10天，陳時中下午在疫情記者會中表示，近期對於邊境檢疫天數意見紛陳，相信每個人都為了社會好，所以提出不同見解，這些都在中央參考範圍內。

陳時中說，雖然檢疫模式未來將會逐漸放鬆，但現階段考量春節人群南北移動及聚集增加，需密切監測年後疫情變化，雖然現階段境內經過農曆春節假期，疫情尚未出現大流行趨勢，但依據國外年節情況，境內疫情仍待觀察，預計觀察到二二八連假後。

對於媒體詢問指揮中心曾多次透露，未來邊境鬆綁可望從商務客優先開放，陳時中重申，若國內疫情穩定，預估最早二二八連假後可進行相關規劃，相信各界對於開放既期待又怕受傷害，中央會與專家密切討論，選擇兼顧民生經濟、兼顧疫情控制方案，找出「台灣模式」的防疫之道。

自疫情以來，民眾出國旅遊大幅減少，許多國內旅遊業者呼籲放寬國外旅遊檢疫模式，陳時中表示，台灣屬於貿易國，會從商務開始放寬檢疫，知道旅遊業者壓力很大，但還沒思考到放寬海外旅遊檢疫，對旅遊業真的很抱歉，「商務有其必要性，旅遊可能需多忍忍。」（編輯：陳清芳）1110207

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