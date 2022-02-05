不同疫苗打氣有差 陳時中：選擇適合的、盡快打

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（中央社記者陳至中、楊淑閔台北5日電）民眾接種COVID-19疫苗，莫德納、BNT打氣有明顯差距。指揮中心指揮官陳時中今天表示，兩種基本上是同種族的疫苗，「只要選擇適合的、盡快打，可能更重要」。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，媒體問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，新北市新莊接種站打莫德納，2000劑被「掃光」，而台北市近日開放BNT接種，預約率卻不到3成，不解為何會有如此懸殊的差距。

對此，指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納和BNT基本上是同種族的疫苗（都是mRNA疫苗），在保護效果上有一些不同的數字，沒有誰比誰優秀。他也提到，台灣接種疫苗似乎每隔一陣子，就會有不同的「流行」，但指揮中心要呼籲，莫德納跟BNT是一樣的疫苗，現在都可以打，「只要選擇適合的、盡快打，可能更重要」。

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另外，媒體問及，副市長黃珊珊今天說，如果打那麼多疫苗，管制還是跟原本的一樣，那打疫苗有什麼用，2月底「微解封」應勢在必行。

陳時中則認為，疫情控制一直都是多層次的，疫苗涵蓋率等單一指標不能代表整體。他也說，台灣的「封城指數」表現是全世界表現最好的，各國沒有比台灣更鬆的，「打疫苗後是否可以更鬆，當然可以調整，但不會是唯一的依據」。（編輯：陳仁華）1110205