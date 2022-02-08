泰山區傢俱賣場祝融 滅火機器人衝火場吸睛

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新北市消防局表示，局內添購消防利器「滅火機器人」，長與寬分別約103公分、68公分，高約90公分，總重量約175公斤，具有爬坡、障礙物跨越、耐高溫、抗熱輻射、防爆、防腐蝕、防干擾、照明及遠端遙控行走等功能，可代替消防員進入火場救援。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）泰山區新五路某傢俱賣場今天上午傳出火警，由於展場內部大多是木製易燃物，火勢一發不可收拾，消防人員前往灌救，並由滅火機器人衝入火場。消防局表示，機器人已成消防利器。

新北消防局上午10時許接獲通報，新五路一傢俱賣場傳火警，派遣184名消防人員、67輛各式消防車輛前往搶救，由於現場火勢猛烈，陸續調派支援，使得出動消防人員多達310人、85輛各式消防車及1台滅火機器人。共3間賣場1100坪遭焚毀，起火原因待查。

由於火勢猛烈且是連棟鐵皮屋，為了安全，消防局出動滅火機器人攜帶水線進場灌救。吸引不少媒體及圍觀民眾注意。

消防局表示，滅火機器人造價約新台幣170萬元，除了可噴射強力水柱外，還可以調整成噴射水霧型態，可在工廠火警或瓦斯外洩等事故現場戒備救援。

這次操作滅火機器人的海山分隊隊員吳宗成表示，機器人可在100公尺內作遠端遙控，雖然不能作火場內即時畫面傳輸，但能在目視操作下進行水柱或水霧等方式進行滅火。

他表示，在火場全面燃燒時，機器人可代替消防員進入火場，可有效保障消防員的安全，且出勤後只要簡單清消擦拭及充電就可再出勤，迄今出動多次已成為消防任務好幫手。

消防局長黃德清向中央社記者表示，滅火機器人長寬高約103公分、68公分，90公分，總重量約175公斤，具有爬坡、障礙物跨越、耐高溫、抗熱輻射、防爆、防腐蝕、防干擾、照明及遠端遙控行走等功能。

他說，機器人可代替消防人員在隧道、密閉空間及化學工廠等火場進行偵察及滅火等作業，除保障消防人員人身安全外，也提升危險場所救災能力。

他表示，新北市工廠很多，為了保護消防弟兄安全，消防局陸續採購5台滅火機器人配置在土城、雪山、德音、海山、慈福消防分隊使用，未來希望7個大隊及特搜大隊都能配置1台滅火機器人。（編輯：方沛清）1110208

新北市消防局添購「滅火機器人」，可在火場全面燃燒時代替消防員進入火場，有效保障消防員安全，尤其是鐵皮工廠或瓦斯漏氣等危險現場，出勤後只要簡單清消擦拭及充電即可，迄今已出動多次，成消防任務好幫手。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月8日