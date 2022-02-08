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消防機器人降救災風險 消防署：共12縣市購置

2022/2/8 23:11
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（中央社記者黃麗芸台北8日電）新北市泰山區某傢俱賣場今天發生大火，現場出動消防機器人搶救引發關注。消防署今晚表示，目前全國共有12個縣市購置消防機器人使用，除協助滅火也能降低消防員救災風險。

泰山區新五路一處傢俱賣場今天上午驚傳火警，新北市消防局獲通立即派遣310名消防人員、85輛各式消防車輛前往搶救，因火勢猛烈且是連棟鐵皮屋，消防局基於安全便出動消防機器人攜帶水線進場灌救，吸引不少媒體及圍觀民眾注意。

消防署災害搶救組長劉宏儒今晚告訴中央社記者，消防機器人目前主要協助滅火為主，藉此可降低消防人員在火場的救災風險。

根據消防署晚間統計全國消防局使用消防機器人資料顯示，目前規劃採購及已使用共計有12個直轄（縣）市，包括有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、苗栗縣、彰化縣、新竹市、嘉義縣、台東縣和花蓮縣等。

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劉宏儒說，目前國內使用的滅火機器人均為對外採購，尚未有自行研發者，其中自行購置者，分別為新北市購置5台、台中市購置3台、高雄市購置2台，另苗栗縣、台東縣及花蓮縣則分別各購置1台，共計13台消防機器人。

此外，中央補助部分，民國110年補助桃園市1台；111年補助高雄市及新竹市各1台；另規劃於112年補助台北市、台南市、彰化縣及嘉義縣等各1台，合計7台消防機器人，以積極協助消防人員救災效能。（編輯：卞金峰）1110208

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