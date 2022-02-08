泰山區新五路家具賣場大火 燃燒逾百坪[影]

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新北市泰山區新五路一段的傢俱賣場8日上午發生火警，火勢猛烈，消防局出動「消防機器人」進場灌救。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市泰山區新五路一段的家具賣場今天上午傳火警，由於大多是木製家具，火勢猛烈，濃煙直竄，消防局獲報派大量人車前往灌救，所幸無人受困、傷亡。

消防局今天上午約10時接獲通報，經派遣184名消防人員、67輛各式消防車輛前往搶救，由於現場火勢猛烈，消防局還一度出動「滅火機器人」攜帶水線進場灌救。

消防局表示，「滅火機器人」造價約新台幣170萬元，除了噴射強力水柱外，還可以調整成噴射水霧的型態，可進行工廠火警或瓦斯外洩等事故現場戒備救援。

消防局表示，經消防人員努力灌救下，中午11時許控制火勢，共有2間賣場遭焚毀，初估燃燒面積約150坪，無人傷亡。（編輯：李錫璋）1110208

新北市泰山區新五路一段的傢俱賣場8日上午發生火警，消防局獲報派遣消防人車前往灌救。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月8日