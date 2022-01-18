接見鳳凰獎楷模 總統：12億汰換消防車增補人力

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總統蔡英文（後）18日在總統府接見110年鳳凰獎楷模得獎人，蔡總統時致詞指出，為了強化災防應變能力，以及讓消防弟兄姊妹在值勤時更有保障，政府推動許多計畫，希望給消防弟兄姊妹最大的支持。中央社記者鄭傑文攝 111年1月18日

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（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文今天接見鳳凰獎楷模得獎人表示，為了強化災防應變能力，政府投入新台幣12億2400萬元，共購置97輛消防車；設下的5年增補3000人目標，目前達成率已經超過6成，明年將會如期達標，預計比原目標增補101人。

總統上午在總統府秘書長李大維、內政部長徐國勇等人陪同下接見「110年鳳凰獎楷模得獎人」，總統致詞時表示，明天就是「119消防節」，每一年消防節的前夕，一定要和「鳳凰獎」楷模見面，代表國人當面向每一位得獎人的努力付出，致上最深的敬意和感謝。

總統也藉這個機會，向全國的消防、義消、防火宣導、救護，以及災害防救的志工朋友們表達祝福和感謝。

總統說，每當民眾需要救援，第一個動作就是撥打119，這個時候，消防弟兄姊妹就會穿起沉重的裝備立刻出動。不論救難環境多麼險惡艱辛，大家都勇往直前、全力救援，令人敬佩。

除了前線救援的消防人員，蔡總統表示，義消弟兄姊妹、救護志工及災害防救團體，也會在現場協助處理救援工作，是非常重要的後勤支援，「大家都辛苦了」。

總統提到，防火宣導的夥伴則是幫忙宣導各項火災預防措施，讓民眾了解學習逃生避難的方式，是防患未然的大功臣，不僅降低火災事故的發生，也減少傷亡，非常感謝大家。

為了強化災防應變能力，以及讓消防弟兄姊妹在值勤時更有保障，總統指出，政府推動了許多計畫。像是全額補助汰換，對各地20年以上的老舊消防車進行汰換，投入12億2400萬元經費，共購置97輛消防車，就是希望給消防弟兄姊妹最大的支持。

她進一步指出，在大家關心的消防人力上，政府設下的5年增補3000人目標，目前達成率已經超過6成，明年將會如期達標，並預計比原目標多增補101人，後續將定期檢討持續增補消防人力。

展望新的一年，總統說，她要請所有消防人員繼續努力保障民眾安全。除了再次恭喜得獎人獲得表揚，也感謝全國的消防、義消的付出，祝福大家新年快樂。（編輯：楊凱翔）1110118

總統蔡英文18日在總統府接見110年鳳凰獎楷模得獎人，並代表國人當面向每一名得獎人的努力付出，致上最深的敬意和感謝。中央社記者鄭傑文攝 111年1月18日

總統蔡英文18日在總統府接見110年鳳凰獎楷模得獎人，並藉這個機會，向全國的消防、義消、防火宣導、救護，以及災害防救的志工朋友們表達祝福和感謝。中央社記者鄭傑文攝 111年1月18日