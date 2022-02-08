北市增6例居隔期滿確診 9日公布新北個案足跡

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市今天新增6例本土個案，衛生局表示，其中4例為幼兒園群聚、2例為宜蘭飯店群聚，皆為居家隔離期滿採檢確診。另外有關新北一家4口群聚案，由於足跡較多，將在明天公布。

台北市衛生局專門委員歐佳齡今天下午在視訊記者會上表示，今天新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中4例為松山區某幼兒園群聚、2例為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚；幼兒園案已累計14人確診。

歐佳齡指出，這6名個案均是在1月底被匡列居家隔離，昨天隔離期滿採檢確診，所以沒有發病前的足跡，目前均已收治醫院治療中。

有關新北一家4口感染源不明的群聚，歐佳齡說，他們不只1人有台北市的足跡，稍早接到相關資訊後，現在正在疫調、匡列並通知清消中，因此無法現在提供足跡，預計明天提供完整資料並說明。

新北市今天公布，板橋區20多歲就讀台北市某科技大學的女性（案19346）及其父母、姊姊均確診；個案的姊姊任職的勤業眾信會計師事務所已證實員工確診並啟動居家辦公，個案的姊姊5日、6日、7日都有到台北的辦公室。

歐佳齡呼籲，民眾近期陸續收假返回工作崗位，若懷疑有接觸確診者，或出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，可以先用快篩試劑自行採檢，或到7家醫院公費PCR，職場也可以安排企業快篩。

歐佳齡說，去年11月15日前接種第2劑疫苗的民眾已符合施打第3劑疫苗資格，若已預約就按照預約期程施打，未預約的今、明兩天在台北車站等9處中型接種站有提供BNT疫苗現場掛號，鼓勵民眾多加利用，盡快把疫苗打好打滿，保護自己、保護他人。（編輯：李錫璋）1110208