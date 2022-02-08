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COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗2/300

台北車站等9處第3劑BNT隨到隨打 提供1.3萬劑

2022/2/8 09:25（2/8 10:10 更新）
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台北市衛生局表示，8日及9日在台北車站、南港車站、市府等9處中型接種站提供第3劑BNT疫苗隨到隨打服務。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北8日電）催打COVID-19疫苗，台北市衛生局表示，今天及明天在台北車站、南港車站、市府等9處中型接種站提供第3劑BNT疫苗隨到隨打服務，共約1萬3000劑量能，鼓勵民眾多加利用。

台北市衛生局今天透過新聞稿表示，為加速民眾完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，今天及明天開放9處中型接種站現場掛號接種第3劑BNT疫苗，共提供約1萬3000劑量能。

9處地點包含東區地下街7號廣場中油中崙球場台北車站文山行政中心奇岩活動中心南港車站富福活動中心爵士廣場市府接種站

衛生局呼籲，符合資格的民眾把握機會，儘速完整接種3劑疫苗，以提升保護力，並提醒掛號時備妥健保卡及COVID-19疫苗接種紀錄卡（黃卡）。（編輯：張雅淨）1110208

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