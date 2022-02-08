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1922疫苗預約明天10點起分流開放 莫德納釋出逾81萬加強劑
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COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗2/300

1922第22期疫苗預約9日開放 莫德納釋出逾81萬加強劑

2022/2/8 19:21（2/8 19:33 更新）
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中央流行疫情指揮中心8日公布，第22期1922疫苗預約平台可供應154萬8233劑疫苗作為加強劑，其中莫德納釋出逾81萬劑。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心8日公布，第22期1922疫苗預約平台可供應154萬8233劑疫苗作為加強劑，其中莫德納釋出逾81萬劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北8日電）中央流行疫情指揮中心今天晚間公布，第22期1922疫苗預約平台，可供應量154萬8233劑疫苗作為加強劑，莫德納釋出逾81萬劑、BNT有58萬劑以上、高端則約有11萬劑、AZ約2萬劑。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗1922平台第22期自2月9日起，開放民眾預約接種疫苗追加劑，據指揮中心統計，符合第22期預約資格對象，也就是在去年11月28日前已接種2劑者，共727萬499人。

指揮中心晚間透過文字說明，第22期疫苗預約平台各廠牌疫苗供應量，分別為莫德納疫苗提供81萬6728劑、BNT疫苗供應58萬7922劑、高端有11萬6475劑及AZ疫苗有2萬7108劑。

這次預約同樣採分流時程，65歲以上民眾預約時程為2月9日上午10時至2月11日中午12時；50歲至64歲族群則是2月9日中午12時至2月11日中午12時；18歲至49歲民眾為2月9日下午2時至2月11日中午12時。

施打時程為2月14日至2月20日，指揮中心指出，預約平台第22期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，應持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務接種站接種。（編輯：方沛清）1110208

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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