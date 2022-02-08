浩鼎發表COVID-19二代疫苗 下半年啟動一期臨床

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鼎生技歷經7至8個月研發，8日發表COVID-19二代疫苗BCVax最新成果。浩鼎表示，動物實驗結果中證實可產生百萬高效價抗體，並對多種變種病毒產生一定中和效果。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）浩鼎生技歷經7至8個月研發，今天發表COVID-19二代疫苗BCVax最新成果。浩鼎表示，動物實驗結果中證實可產生百萬高效價抗體，並對多種變種病毒產生一定中和效果，預計下半年啟動一、二期臨床。

浩鼎董事長張念慈表示，浩鼎聚焦在癌症疫苗，並追蹤COVID-19現有疫苗。儘管COVID-19疫苗市場看似已成紅海，但仍缺乏穩定、理想的產品，包括保存期限短、生產運送條件、副作用及中和抗體力下限速度等問題，因此在去年7月Delta變種病毒肆虐下，決定投入COVID-19疫苗開發。

張念慈表示，已向美國專利商標局（USPTO）提出專利申請，並成立專案；今年7至8月間將向財團法人醫藥品查驗中心（CDE）送件申請臨床試驗；規劃今年下半年在國內啟動一期臨床實驗，二期預估在海外進行，三期則尋求合作夥伴在海外進行超過2萬人的臨床試驗。

浩鼎表示，原本預計今年1月發表動物實驗結果，因去年11月下旬Omicron席捲全球，臨時加做2項對Omicron的實驗，延至今天發表動物實驗成果，兌現董事長張念慈去年11月法人說明會的承諾。

浩鼎研發長賴明添指出，BCVax採用蛋白重組技術，主要著眼於理想疫苗條件，必須安全、副作用低、強而有效的佐劑可大幅提高T細胞免疫反應，讓免疫力不佳者接種可引發抗體反應，產生保護作用；並希望穩定性佳、生產技術成熟和冷鏈門檻低，便於保存、運送和普及。

浩鼎專案經理楊明臻分析，BCVax對新冠病毒的原始株及Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等各種變種病毒，除了對Delta病毒株有更好的中和效果外，在獨家開發佐劑ISCOM的優勢下，對其他變種病毒如Omicron也都產生高效價的中和抗體效果。

張念慈強調，BCVax雖然投入時間較晚，但具有其優勢，是由浩鼎獨力開發完成，並以最快速度向美國提出專利申請。對未來BCVax發展策略，浩鼎採取完全開放態度，樂於和各方合作，希望基於民生與國防需要，結合中下游業者一起，打造一支真正代表台灣生技實力的國產疫苗。（編輯：張良知）1110208