陳時中：高端疫苗有法定資格 獲WHO認證機率高

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（中央社記者江慧珺、吳欣紜台北4日電）台北市長柯文哲今天以密醫比擬高端疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天回應，這個講法很奇怪，高端疫苗有台灣法定資格，也獲得7國家認可，且通過WHO認證機率很高。

接種高端疫苗的副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯返台後，傳出使館人員確診，柯文哲今天上午在媒體聯訪時質疑高端疫苗不見得沒有保護作用，就像密醫不見得醫術比有醫師執照的差，但密醫上法庭一定必敗。

今天在中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體問及柯文哲以密醫比擬高端疫苗，指揮中心有何看法。

陳時中回應，這個講法很奇怪，密醫沒有法定資格，但高端疫苗已取得台灣的緊急使用授權（EUA），具有法定資格，且是經由專家根據科學證據核發，並非僅因是國產的疫苗就予以EUA。

陳時中說，高端疫苗通過EUA，不僅在台灣有效，目前已知獲得7個國家認可；另高端疫苗也正接受世界衛生組織（WHO）的「考試」中，看起來通過認證的機率很高。

北市則已在2日宣布，7日至11日高端疫苗可隨到隨打，於3處接種站（台北車站、義信禮堂及捷運松山站）共提供6778劑。

對於柯文哲提及若疫苗接種足夠，2月底有望解封，陳時中回應，疫苗是考慮解封的要項之一，但世界各國的疫苗接種率高，染疫率也高，顯示防疫有多重因素，必須檢視可承擔疫情的能力有多大，來思考解封的標準。

媒體另詢問年前有一批莫德納（Moderna）疫苗到貨，檢驗封緘與後續分配狀況，陳時中說，預計2月7日將會配發，後續也還會有疫苗到貨。（編輯：陳清芳）1110204