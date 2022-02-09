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屏東11日如期開學 201所學校進行大清消

2022/2/9 16:43
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）雖然隔鄰的高雄市COVID-19本土疫情延燒，屏東縣國中小仍如期在11日開學，縣府表示，教育處已通令縣內201所學校、11所分校即日起進行環境大清消。

這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，至今屏東縣只有1個本土確診病例，雖然隔鄰的高雄市疫情延燒，高屏為共同生活圈，但屏東縣政府仍決定11日各國中小如期開學。

縣府教育處副處長楊英雪向中央社記者表示，為加強防疫並確保屏東縣師生在新學期上課健康和安全，教育處通令縣內國中、國小共201所學校11分校，自即日起針對學校周邊環境，以及校園內開放民眾使用的公共空間與設施進行環境消毒。

楊英雪指出，校園消毒重點為學校校門口家長接送區、校園週邊公共環境及開放給民眾使用的公共空間與設施，如校內遊具、洗手台及廁所等，預計於11日開學前完成校園防疫消毒作業。

楊英雪表示，校園可以開放給民眾運動，但需遵守學校公告的開放時間，同時，進入校園必須戴口罩及實聯制。

除了學校外，縣環保局在春節假期期間，也特別針對交通場站（火車、公車、計程車）、人潮聚集民生熱點（超市、商圈）等場域持續加強進行防疫消毒，環保局統計，總計執行消毒241處次。（編輯：黃世雅）1110209

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