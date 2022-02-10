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直播／本土增37例、境外46例 6人感染源不明橫跨南北
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疫情1/300

2/10本土增37例、境外46例 6人感染源不明橫跨南北【直播】

2022/2/10 14:05（2/10 14:20 更新）
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國內10日新增37例本土病例。圖為第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿一館登場，主辦單位落實防疫，民眾依序排隊等候入場。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日
國內10日新增37例本土病例。圖為第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿一館登場，主辦單位落實防疫，民眾依序排隊等候入場。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北10日電）疫情指揮中心宣布，今天國內新增83例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為37例本土病例，其中6名不明感染橫跨南北台灣；境外移入增46例，無死亡個案。（編輯：陳政偉）1110210

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增83例COVID-19確定病例，分別為37例本土個案及46例境外移入（15例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、22例女性、12例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為23例男性、23女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及印度（各6例）、菲律賓（5例）、巴西（2例）、柬埔寨、越南、瑞士、法國、阿拉伯聯合大公國、中國、印尼、瑞典、新加坡、馬來西亞及西班牙（各1例）移入；另16例調查中。入境日介於今（2022）年1月25日至2月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,889,595例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,869,720例排除），其中19,376例確診，分別為4,047例境外移入，15,275例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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