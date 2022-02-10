2/11開學 確診停課各縣市規範不同

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（中央社台北10日電）全台中小學明天開學，學校近日加強清潔、消毒，針對若有學生確診的停課規定，各縣市訂出不同規範與作為。

台北市教育局規定，若校園出現一名師生確診Omicron或Delta等變異株，全校停止實體課程14天；若有師生被匡列密切接觸者，同班級可以經市府同意後預防性停課1到5天，進行遠距線上教學。

新北市府教育局表示，市府去年9月已因應COVID-19變種Delta病毒株疫情，要求各校依「新北市高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計畫」，調整停課標準為，如學校教職員工生發生一例確診個案，全校（含確診學生就讀之補習班、兒童課後照顧服務中心）暫停到校，線上教學14天，觀察疫情及清消。防疫政策延續實施至今，因應Omicron疫情，上述停課標準及各項防疫措施不變，以守護師生健康。

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議後表示，桃園市因為在春節前，這一波1月份的疫情，市府就已採取「一人確診全校停課14天」的政策，目前仍是採取比較高標準的防疫政策，以便後續的疫情清零工作。

新竹縣只要有一名師生被列為確診病例，該校就停課14天。

基隆市政府教育處副處長陳淑貞向中央社記者表示，基隆市停課標準為一校一名師生確診，全校停課14天，若全市有2（含）間以上的學校出現確診案例，將另由基隆市疫情指揮中心綜整相關狀況評估停課範圍，並啟動停課不停學模式，維護學生學習權益。

新竹市長林智堅表示，只要有一名師生被列為確診病例，那間學校就停課14天；另外，市府將在2月11日開學日前將完成全市高中、國中、小學、非營利幼兒園等共69校消毒，開學後將強化校園防疫，用餐時須使用隔板。

彰化縣政府指出，中小學因疫情停課依中央規定辦理，但縣府日前也安排1200名教師及校園工作人員，接種COVID-19第3劑疫苗，以確保孩子們在校內更安全。

嘉義市教育處長林立生表示，嘉義市校園若有出現一例確診，確診師生所修或授課課程班級均停止到校。如出現2例確診，則是這所學校師生均停止到校，並啟動線上教學，讓學生學習不中斷。

台南市政府教育局長鄭新輝告訴中央社記者，台南市所屬學校一班只要有一名師生確診，全班停課14天，全校停課3天清消及疫調；全校2名師生確診，停課14天。一班有一名師生被匡列，全班停課2天，全校停課一天；同住家人被匡列，此名師生可請防疫假2天。

高雄市政府教育局也在今天早上宣布，為加強校園防疫，各級學校只要有一名師生確診，就全校停課；且社團、營隊停止辦理跨校或跨縣市活動，開學典禮、班親會或家長座談會則採線上辦理。（編輯：張銘坤）1110210