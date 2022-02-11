屏東潮州3確診案 篩檢站及居隔759人篩檢都陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東縣潮州鎮昨天有3個COVID-19確診案例，有155人被匡列居家隔離，社區篩檢站昨天篩檢了604人，縣長潘孟安表示，759人PCR檢測全都陰性。他並表示，屏東今天沒有確診案例。

潘孟安今天在臉書（Facebook）表示，屏東今天沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，社區篩檢站和居隔民眾共759人PCR（核酸檢測）皆為陰性，其中，社區篩檢站604人，居隔民眾155人。

潘孟安說，在潮州中山公園設立的社區篩檢站，今天上午篩檢了304人，會盡速公布檢測結果。

他說，面對Omicron變異株必須料敵從寬，防疫仍然嚴陣以待，潮州及屏東縣北中南共4處篩檢站，目前持續採檢中，居隔民眾也會按照SOP進行2採等檢驗，請足跡重疊的鄉親務必前往社區篩檢站採檢。

屏果縣潮州鎮潮榮聯合診所復健委1名女醫師確診，她的一對子女也確診，縣府共匡列109人居家隔離，108人自主健康管理，潮榮診所15名員工全隔離，並停診到20日。

今天屏東縣國中小如期開學，潘孟安也一早到屏東市海豐國小視察整體的防疫整備工作，也在臉書上提醒小朋友注意防疫，讓大家「屏屏安安」。

潘孟安表示，屏東縣高中以下學校含幼兒園，教職員工等工作人員共1萬2260人，完成2劑疫苗接種的比率高達99%，完成3劑接種的也已經超過6成，請家長放心。（編輯：黃世雅）1110211