台南高中生染疫曾參加冬令營 足跡含3班台鐵、134人居家隔離

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府今天上午臨時召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會，公布確診女高中生案19528台南活動足跡，共匡列145名接觸者，其中134人居家隔離。

台南市政府衛生局長許以霖在記者會中表示，高雄市確診個案19528原本是今天下午才會公布的個案，但因在台南的接觸者有許多是12歲以下學童，因此與中央流行疫情指揮中心協調後，台南市政府上午先公開台南的活動足跡，讓關心疫情的市民可以了解。

許以霖表示，案19528是高雄市10多歲女性，已接種2劑疫苗，9日因高雄親友確診，與父母親一起接受採檢後於昨天確診。

台南市長黃偉哲表示，案19528家住高雄，在台南市就讀某高中，曾於7日、8日、9日到學校參加冬令營活動，擔任隊輔老師，因接觸者中有部分是沒有打過疫苗的12歲以下學童，因此採擴大匡列，共匡列145名相關接觸者，其中134人居家隔離、11人自我健康監測。

黃偉哲表示，擴大匡列145名相關接觸者的親友210人，目前初步採檢結果都是陰性。

許以霖指出，案19528於7日至9日，每日上午由家長接送至台南市某高中參加為期3日的冬令營，傍晚自大橋火車站搭乘台鐵區間車前往岡山，曾於7日搭乘台鐵區間車3231班次、8日搭乘3241班次、9日搭乘3237班次的民眾，可於今天下午2時至4時、明天上午9時至11時、13日上午9時至11時至永康衛生所領取居家快篩試劑自我檢測。

許以霖指出，此次居家隔離人數眾多，且有家長陪著照顧兒童，市府也已啟動相關心理關懷措施，希望協助紓解壓力。（編輯：黃世雅）1110211