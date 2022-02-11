更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情10/300

台南高中生染疫曾參加冬令營 足跡含3班台鐵、134人居家隔離

2022/2/11 12:35（2/11 13:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府11日公布確診女高中生案19528台南活動足跡，相關地點已完成清消。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月11日
台南市政府11日公布確診女高中生案19528台南活動足跡，相關地點已完成清消。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府今天上午臨時召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會，公布確診女高中生案19528台南活動足跡，共匡列145名接觸者，其中134人居家隔離。

台南市政府衛生局長許以霖在記者會中表示，高雄市確診個案19528原本是今天下午才會公布的個案，但因在台南的接觸者有許多是12歲以下學童，因此與中央流行疫情指揮中心協調後，台南市政府上午先公開台南的活動足跡，讓關心疫情的市民可以了解。

許以霖表示，案19528是高雄市10多歲女性，已接種2劑疫苗，9日因高雄親友確診，與父母親一起接受採檢後於昨天確診。

台南市長黃偉哲表示，案19528家住高雄，在台南市就讀某高中，曾於7日、8日、9日到學校參加冬令營活動，擔任隊輔老師，因接觸者中有部分是沒有打過疫苗的12歲以下學童，因此採擴大匡列，共匡列145名相關接觸者，其中134人居家隔離、11人自我健康監測。

黃偉哲表示，擴大匡列145名相關接觸者的親友210人，目前初步採檢結果都是陰性。

許以霖指出，案19528於7日至9日，每日上午由家長接送至台南市某高中參加為期3日的冬令營，傍晚自大橋火車站搭乘台鐵區間車前往岡山，曾於7日搭乘台鐵區間車3231班次、8日搭乘3241班次、9日搭乘3237班次的民眾，可於今天下午2時至4時、明天上午9時至11時、13日上午9時至11時至永康衛生所領取居家快篩試劑自我檢測。

許以霖指出，此次居家隔離人數眾多，且有家長陪著照顧兒童，市府也已啟動相關心理關懷措施，希望協助紓解壓力。（編輯：黃世雅）1110211

台南市政府11日公布高雄確診女高中生案19528台南活動足跡，共匡列145名接觸者，其中134人居家隔離。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月11日
台南市政府11日公布高雄確診女高中生案19528台南活動足跡，共匡列145名接觸者，其中134人居家隔離。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月11日
延伸閱讀
台南高中生確診曾參加冬令營 學校已停課嘉聯益樹林廠染疫案 桃科廠採檢415員工全數陰性本土11條傳播鏈 染疫引水人序列與高雄港群聚不同
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀