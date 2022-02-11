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台南高中生確診曾參加冬令營 學校已停課
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台南高中生確診曾參加冬令營 學校已停課

2022/2/11 09:49（2/11 10:06 更新）
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台南市長黃偉哲（前右）11日上午前往新營國小視察校園防疫工作，為學童量體溫。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月11日
台南市長黃偉哲（前右）11日上午前往新營國小視察校園防疫工作，為學童量體溫。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府昨天接獲通報，一名家住高雄、在台南就讀高中的女學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因近日曾擔任冬令營活動工作人員，市府已展開疫調工作，學校緊急停課。

台南市長黃偉哲今天上午前往新營區新營國小視察校園防疫工作，接受媒體聯訪時表示，日前有外地的確診者來到台南，且跟孩子有互動，台南也正在積極處理這件事情，希望透過各校的嚴守防疫措施，讓孩子們可以安心上學，大家一切平安。

有媒體報導指這名確診者是家住高雄、在台南就讀高中三年級的女學生，校方昨天接獲學生家長通知女學生確診後，向台南市政府通報，由於女學生曾於8日、9日在學校冬令營活動擔任工作人員，與參加活動的學童有接觸，目前已展開疫調相關工作。

台南市政府上午發布新聞稿指出，有關確診者在台南參加冬令營並與孩童有近距離接觸一事，將於上午11時10分召開記者會說明。（編輯：唐聲揚）1110211

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