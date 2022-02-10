汐止手搖飲店員足跡至北市 曾赴中山區采岩堂麵食館

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）新北市可不可熟成紅茶汐止中興店員工今天確診COVID-19，北市衛生局晚間公布其足跡，包含搭捷運、817、292及711公車，以及大安區心傳美學、中山區采岩堂抄手麵食館等。

新北市可不可熟成紅茶汐止中興店一名員工（案19492）今天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市衛生局晚間公布其足跡，包含8日搭乘817、292及711公車，並搭捷運從南港展覽館到忠孝敦化站，還有到大安區心傳美學日式美體專科及屈臣氏南西二門市、中山區采岩堂抄手麵食館及鶴茶樓南西誠品店。

衛生局說明，心傳美學目前匡列1名接觸者居家隔離，要求消毒靜置24小時；采岩堂抄手麵食館包含5名員工在內共匡列14人居家隔離，要求停業3天；鶴茶樓及屈臣氏因個案停留時間短暫，僅要求消毒靜置1晚，採檢人數在統計中；公車及捷運足跡已通知消毒。

衛生局提醒，自覺可能與確診者接觸的民眾注意自身健康狀況，如有發燒、咳嗽等疑似症狀，盡速採檢。（編輯：方沛清）1110210