新北10日確診足跡至樂都涮涮鍋 手搖飲麥當勞全聯超商入列

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北10日電）新北市府衛生局今天公布汐止區紅茶店染疫女員工足跡，包括可不可熟成紅茶汐止中興店、屈臣氏、全聯福利中心、麥當勞、萊爾富、統一超商，請民眾自我健康監測與篩檢。

新北市府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，衛生局說明中央疫情指揮中心所公布居住新北市17例確診個案；其中14例個案為嘉聯益電子廠員工，2例與高雄確診案接觸的兄妹採檢陽性，1例為汐止紅茶店員工出現症狀採檢陽性。

衛生局同時公布，嘉聯益電子廠染疫指標個案菲律賓籍女移工案19430，3日曾前往好市多COSTCO新莊店（新莊區建國一路）、6日曾前往樹林區文化街陽光加州自助洗衣店、易得彩彩券行、樂都涮涮鍋，請有共同足跡民眾自我健康監測與篩檢。

除嘉聯益電子廠染疫員工，衛生局也公布住在新店區，皆是20多歲的案19479（兄）、案19480（妹）確診，2人都接種2劑疫苗，曾與家人前往高雄、台中親友家及到苗栗遊玩，4日返回新北居住地。

衛生局說，兄妹2人於7日分別出現喉嚨癢、咳嗽及發燒、喉嚨痛、流鼻水，8日接獲居住高雄的阿姨（案19431）確診，於是全家先自行使用家用快篩劑自篩，兄妹2人呈現陽性，醫院採檢PCR確認陽性。

衛生局今天公布哥哥案19479於4日公共足跡曾搭台北捷運，從台北站至新店大坪林站；6日曾搭捷運從大坪林站至七張站。

衛生局也公布，高雄另外1名確診案（案19435）在新北公共足跡，包括4日下午2時30分許至3時，在平溪區平溪街文創商品店、瑞芳區柴寮路猴硐紀念品商店、猴硐煤礦博物館。

衛生局公布案19492為居住汐止區在紅茶飲料店工作的20多歲女子，已接種2劑疫苗，3日出現咳嗽、有痰症狀，9日晚間採檢，PCR陽性、Ct值21，收置專責病房隔離治療。目前匡列個案居住新北市的接觸者12人，居家隔離採檢，通知相關足跡消毒，並疫調感染源。

依據衛生局公布案19492公共足跡，2月1日至9日分別出現在汐止區中興路屈臣氏汐止店、麥當勞、福德一路萊爾富便利超商、中興路統一超商細旺門市、全聯福利中心、可不可熟成紅茶汐止中興店。（編輯：方沛清）1110210