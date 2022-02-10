新北確診者足跡至北市大同、信義區 曾赴診所藥局

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）新北市新店區一對兄妹今天確診COVID-19，台北市衛生局公布其足跡，曾在4日搭高鐵到台北車站轉乘捷運，7日搭棕7路、綠1路公車並到松仁耳鼻喉科診所及躍獅松仁藥局。

中央流行疫情指揮中心今天公布一起感染源不明的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）跨縣市家族群聚，包含一對住在新北新店區的兄妹（案19479、案19480）。

台北市衛生局透過新聞稿說明，案19479職場位於信義區，4日曾搭乘高鐵到台北車站，換乘捷運到大坪林站，7日出現咳嗽、喉嚨痛症狀後，曾搭乘棕7路公車及綠1路公車，到松仁耳鼻喉科診所就醫，並到躍獅松仁藥局領藥。

（新北市政府提供）

此外，今天另有一起感染源待釐清的高雄市家庭群聚，其中一人（案19435）5日曾自駕車到台北市大同區富康藥局。

衛生局表示，相關社區足跡接觸者及職場接觸者已匡列43人居家隔離，並擴大採檢19人，檢驗結果尚未出爐，足跡已完成環境清消。

針對新北市一家4口群聚案在台北市工作的父親（案19353）及任職勤業眾信聯合會計師事務所的姊姊（案19355）擴大採檢進度，衛生局表示，共匡列437名相關接觸者居家隔離，其中328人採檢結果為陰性，109人檢驗中；另已擴大採檢82人，均為陰性。

衛生局指出，案19355職場已在8日完成所有樓層辦公區域及公共空間清潔消毒，並開始靜置6天，台北所員工共2924人自主採檢，結果全數為陰性，除居家隔離外所有員工將居家辦公至13日，每日進行健康監測及回報。（編輯：張銘坤）1110210