感染源不明家族遊苗栗 足跡7鄉鎮507人安排採檢

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）國內今天新增感染源不明家族群聚案，家族一行人過年期間曾到苗栗旅遊，足跡遍及縣內7鄉鎮各景點、民宿、餐飲店，縣府緊急疫調、清消，目前已造冊507人陸續安排採檢。

中央流行疫情指揮中心下午公布新增37例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中包含一起感染源不明家族群聚案，確診者分別來自新北、高雄、屏東，陸續已有6名親友確診。

苗栗縣政府下午透過新聞稿指出，經疾管署及跨縣市疫調發現，屏東新增案例19440連同家人共10人租車自駕，於2日（初二）至4日（初四）曾至苗栗縣旅遊，公共場所足跡遍及通霄、後龍、南庄、獅潭、大湖、銅鑼、三義等7鄉鎮，包括後龍好望角、勝興車站、獅潭老街、大湖酒莊、銅鑼客家文化園區等熱門景點以及多處觀光休閒民宿、餐飲店。

縣府衛生局表示，家族一行人租車至苗栗旅遊後，返回南部家庭聚餐，因另1名居住高雄市親戚（未到苗栗）確診（案19431）而被匡列，昨晚陸續進行採檢，截至今天中午12時，10人中有4人PCR檢驗報告為陽性確診，分別為案19440、19479、19480、另1人尚未有案號。

衛生局指出，家族確診者在苗栗停留時間為可傳染期，社區感染風險不容小覷，針對涉足縣內公共場所各場域已進行清消工作，為圍堵疫情，對於餐廳、民宿員工、同時段住宿用餐者、旅遊地點店員、攤販、文化園區員工及志工等，皆持續列冊安排至縣內各醫院進行PCR採檢，截至目前共造冊507人，採檢後依風險層級進行必要之居家隔離、自主健康管理或健康監測，相關疫調仍持續進行中。

衛生局提醒，民眾若收到縣府所發放實聯制簡訊者或有與確診者足跡重疊者，可於今明2天到縣內10家承辦社區篩檢站醫院進行快篩檢驗；如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。（編輯：方沛清）1110210

（指揮中心提供）