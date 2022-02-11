屏東確診家族春遊足跡廣 苗栗採檢510人呈陰性

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）屏東姊妹家族過年期間到苗栗遊玩，昨天傳出有多人確診，因足跡遍及縣內7鄉鎮，苗栗縣府緊急疫調匡列採檢，截至今天上午為止，510人分別檢測PCR或快篩，皆呈陰性。

苗栗縣政府衛生局今天透過新聞稿表示，有關屏東姊妹跨縣市家族10人來苗栗旅遊，一行人包括高雄的外公外婆、新北市的大姊及一雙兒女、屏東三姊及3名子女，以及五妹，目前已有多人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

衛生局昨天掌握到的確診者包括三姊（案19440）及其兒女（案19479、19480）、大姊的女兒（案19441）及小兒子（案19468），下午中央流行疫情指揮中心公布新增個案中，大姊也染疫（案19526）。

衛生局指出，家族一行人於2月2日（大年初二）至2月4（初四）租車自駕出遊，足跡遍及苗栗縣7鄉鎮市16處景點及民宿、餐飲店等，其中涉及脫口罩用餐及住宿2夜，停留時間長，傳播力不容輕忽。

衛生局啟動疫調、匡列、採檢，針對第1層風險較高的旅遊地點店員及民宿、餐廳員工、志工等，安排至縣內各醫院進行PCR採檢，截至今天上午已完成333人PCR檢測全數陰性，另針對風險次高者或足跡重疊者已快篩177人，其中1人快篩陽性後進一步檢測PCR為陰性。

衛生局表示，防疫團隊持續列冊接觸者安排至縣內各醫院進行PCR或快篩採檢，目前採檢後進行必要之居家隔離者有460人、自主健康管理478人、自我健康監測8人、細胞簡訊通知2671人。

衛生局說，疫調中發現許多為設籍外縣市民眾到苗栗遊玩或工作，已轉介居住地衛生局協助安排採檢。

衛生局提醒，民眾收到縣府所發放之實聯制簡訊或有與確診者足跡重疊者，今天至縣內10家社區篩檢站醫院進行快篩檢驗，另外，即使未有接觸史，若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，仍應佩戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具儘速就醫。（編輯：李錫璋）1110211