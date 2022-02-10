桃園亞旭新增11人陰轉陽 253名接觸者延長居隔14天

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桃園市長鄭文燦（圖）10日下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園新增12例本土病例，其中11例是亞旭電腦外籍移工，復工前採檢由陰轉陽，其他曾接觸過的253名移工必須延長居隔14天。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月10日

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市長鄭文燦表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增12例本土病例，其中11例是亞旭電腦外籍移工，復工前採檢由陰轉陽，因此其他有接觸的253名移工必須延長居隔14天。

鄭文燦下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，遠雄自由貿易港區的亞旭電腦外籍移工，今天新增11例確診案，為集中檢疫所或宿舍在復工前採檢由陰轉陽個案，為確保風險，前進指揮所決定，包括有接觸的其他253名移工必須延長居隔14天，確保復工前的安全。至於由陰轉陽的原因由指揮中心進行疫調判斷。

鄭文燦指出，至於另一例是跟嘉聯益樹林廠相關，為樹林廠的員工，居住在桃園市的案19494，目前市府正在進行疫調及匡列的工作，會將同住的家人及足跡重疊部分都會匡列隔離。

鄭文燦說，嘉聯益公司在觀音區還有桃科廠，總人數為460人，其中移工有37人，今天下午正在進行460人的採檢，桃科廠的37名移工在過年前有進行一次快篩都是陰性，37名移工有3人是在廠外居住，那其他34人是在公司自行管理的移工宿舍居住。

鄭文燦表示，市府在調查後發現，樹林廠在1月24日到2月6日期間並未支援桃科廠的工作，但在2月7日到8日有台籍工程師支援桃科廠，這部分正在進行進一步的疫調，市府會在最短的時間內把460人全都篩檢一輪，以確定桃科廠的安全。

鄭文燦說，這段時間特別感謝指揮中心，從1月份開始的疫情，所有居家隔離的民眾都是安排在集中檢疫所，共使用了29個檢疫所以及1個加強型防疫旅館，最高人數多達2700多人，後來，因集中檢疫所將轉型收治輕症或由中央統籌運用，因此後來就改成以防疫旅館居隔或在家居隔為主。

鄭文燦指出，在家居隔需一人一室以確保同住家人安全，否則就必須前往防疫旅館居隔，至於14天相關的居隔費用，從1月份開始就都是由市政府支應，若有個案不瞭解，或是有實際居住在防疫旅館者，也可以向市政府申請。（編輯：張銘坤）1110210