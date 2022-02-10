北市新北桃園高雄等地1人確診全校停課 教部提醒不停學

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（中央社記者陳至中台北10日電）包括雙北、高雄等縣市宣布一名師生確診COVID-19，就全校停課14天，教育部表示，尊重地方政府視疫情需要加強防疫措施，但提醒「停課不停學」，要善用數位資源維持學習成效。

明天（2月11日）是全台中小學110學年度第2學期的開學日，教育部今天以文字回應媒體提問，強調中小學應依照修正後並於今年1月起適用的「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫指引」，做好各項防疫工作。

目前包括台北市、新北市、桃園市、高雄市等多個縣市，都先後宣布校園只要有1人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），就全校停止實體課程14天。教育部表示，尊重各縣市依疫情需要加強防疫措施，但全台仍維持原停課標準，並提醒「停課不停學」，各校要做好線上教學，也可安排課餘或假日時間補課。

依照現行「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」，高中以下學校是1師生確診，全班停課；2師生確診，全校停課；鄉鎮市區內1/3學校停課，則全鄉鎮市區停課。縣市政府可依實際疫調情形做適當調整。

教育部表示，110學年度已補助中小學、幼兒園相關防疫經費新台幣3億444萬元，提醒學校做好環境清潔、消毒，地方政府也會加強查核，共同維護師生健康。（編輯：張芷瑄）1110210