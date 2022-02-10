高中以下11日開學 北市98.7%教職員已打2劑疫苗

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）高中以下學校及幼兒園明天開學，台北市副市長蔡炳坤今天表示，98.7%教職員已打滿2劑疫苗，第3劑覆蓋率也達到56%並持續接種，79%滿12歲中學生已打2劑疫苗，請家長放心。

蔡炳坤上午赴捷運松山站中型接種站視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打狀況後接受媒體聯訪表示，高中以下學校及幼兒園明天開學，清消、防疫物資整備等相關作業都在進行。

蔡炳坤說，很多人關心校園疫苗接種狀況，台北市從幼兒園到高中，有98.7%教職員工已打滿2劑疫苗，56%教職員工已打第3劑；12歲以上中學生有95%已打1劑、79%打滿2劑。

蔡炳坤指出，符合資格的人每天都在增加，只要符合資格就會鼓勵去接種，所以比率會持續增加，請家長放心。

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針對台北市逐步放寬管制規劃，蔡炳坤說，明天是重要的疫情觀察期，若一切都控制得不錯就會微解封，包含學校的停課規定、校園場地開放等，明天下午會舉行記者會，進一步說明新指引。

根據「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引」，教育場所從業人員應接種2劑疫苗且滿14天，並建議接種第3劑追加劑疫苗；若未接種疫苗應提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，並每週提供1次證明直到完整接種為止。（編輯：唐聲揚）1110210