嘉聯益樹林廠染疫案 桃科廠採檢415員工全數陰性

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（中央社記者葉臻桃園11日電）桃園市長鄭文燦今天表示，嘉聯益公司樹林廠染疫事件，桃科廠採檢全體415名員工、皆為陰性，目前看起來沒有風險；其餘傳播鏈約在24日前會監測期滿，社區風險目前可控。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延續，嘉聯益公司樹林廠發生員工染疫事件，其中1人（案19494）為住在桃園的本國籍員工、曾支援桃園市觀音區的桃科廠。

鄭文燦今天上午主持防疫專案會議後表示，針對嘉聯益公司染疫事件，第一時間就做了疫調，確定沒有外籍移工互相支援的情況，另外也針對桃科廠全體415名員工採檢，全數為陰性。

鄭文燦表示，春節前有針對外籍移工的普篩，桃科廠的37名外籍移工那時候即篩檢過，也確定都是陰性，桃科廠目前看起來沒有風險。

針對勞動部宣布第2階段移工專案引進自2月15日啟動，移工須先完整接種疫苗並入住防疫旅館。鄭文燦表示，桃園將有23家防疫旅館參加專案，約有1494間房間。

鄭文燦表示，考量桃園有11萬7000名外籍移工、數量龐大，占全國16%，因此防疫旅館在初期，收受產業類移工將以桃園市為主，社福類不受限，視情況滾動式檢討；將安排醫院到防疫旅館進行移工出關前的採檢。

鄭文燦表示，桃園的5條主要的傳播鏈，目前疫情都已經收斂，牽涉到桃園市政府的大同公司員工確診事件，市府機房的所有工作人員3採都是陰性，今天過後就算是監測期警報解除，其餘傳播鏈大約在24日前監測期都會期滿。

針對今天是高中、國中、國小的開學，鄭文燦表示，有發布本學期的防疫規範，要全程戴口罩，用餐要用隔板，老師要打完第3劑COVID-19疫苗，2月底前的戶外教學暫時停止，學校室內場地也暫不外借；疫情正在收斂，社區的風險目前看起來可控，目前沒有新增不明感染源的個案或是足跡。（編輯：陳政偉）1110211