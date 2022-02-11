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疫情10/300

汐止可不可紅茶2員工染疫 1人春節到南部旅遊

2022/2/11 10:14（2/11 11:12 更新）
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汐止區可不可手搖飲店累計共有2名員工確診。（圖取自facebook.com/edsonnn0903）
汐止區可不可手搖飲店累計共有2名員工確診。（圖取自facebook.com/edsonnn0903）
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市汐止區手搖飲店累計至今天共有2名員工確診COVID-19，且今天證實確診的女員工有南部旅遊史，相關疫情調查持續追蹤感染源；衛生局說，其餘8名員工初步篩檢都為陰性。

新北市長侯友宜今天前往中山國小校門口，關心開學首日學校防疫情形，他接受聯訪時，媒體詢問新北市的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況。

侯友宜表示，10日發布的17名本土病例個案都有掌握，嘉聯益電子廠昨天新增加篩檢人數，全廠區總共篩1869人，目前為止陽性確診人數不變，整個廠區除清消外也停止上班。

他說，汐止手搖飲店的女員工個案，經連夜採檢19名接觸者，昨天有1名員工快篩陽性，今天確定核酸檢測PCR陽性。這名與10日發布確診的女員工是一起工作的同事，春節假期有南部的旅遊史，衛生局還在疫調釐清感染源。

新北市政府衛生局今天證實，任職汐止區飲料店的染疫確診女員工案19492先確診，她的另外1名女同事也有類似症狀，都分別去採檢；但案19492先確診，她的女同事則快篩陽進一步採檢PCR，結果今天出爐證實確診。

衛生局說，這家手搖飲店共10名員工，含今天確診的員工，已累計2名員工確診，其餘員工全部匡列採檢初步都是陰性。至於個案詳細狀況與案號，今天將由中央流行疫情指揮中心發布。

新北市可不可熟成紅茶汐止中興店，10日晚上在臉書（Facebook）張貼公告表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，2月10日至23日暫停營業14天，停業期間全面清消，造成不便請消費者見諒。（編輯：李錫璋）1110211

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