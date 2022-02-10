嘉聯益確診移工曾赴家具大賣場 新北發2063封簡訊籲採檢

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市府衛生局表示，針對嘉聯益確診女移工公共足跡發出2063封簡訊，包括新莊區家具大賣場、餐飲店，請民眾主動篩檢；另，要求公司確實核對移工出勤是否與桃園廠相互調派。

新北市府衛生局今天證實，嘉聯益電子新北市樹林廠一名女性移工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），9日第一時間優先安排同作業區與同宿舍的150人，前往衛福部台北醫院、新北聯醫三重院區等地採檢。

衛生局說，為圍堵疫情並預防上次亞旭電腦隱匿移工調派移動的事件重演，已請市府經濟發展局、嘉聯益公司確實核對所有移工，在確診女移工染疫期間的出勤調派狀況，是否有前往桃園廠區支援。

衛生局表示，正等待嘉聯益回報移工的出勤時間，若有移動到桃園廠，將會同步通知桃園市府衛生局，採取必要的防疫作為。

衛生局說，嘉聯益初步回報新北樹林廠區員工大約1800餘人，因女移工感染源不明，為圍堵病毒決定針對樹林廠區同棟大樓與宿舍擴大採檢，由公司召回員工，前往板橋亞東醫院等多處醫療院所採檢。

衛生局說，截至昨天深夜共完成1762人採檢，初步採檢出14例陽性個案，因為部分檢體有疑慮，正送請中央尚待複驗。篩檢的14名初篩陽性個案，大部分都是外籍移工，進一步要請疾管署判定，其餘人員都要陸續篩檢中，詳細狀況由中央公布。

衛生局說，整個疫調持續進行，會守住嘉聯益電子工廠外籍移工的確診案件。確診女移工的公共足跡調查，這名個案預計今天下午公布案號與公布公共足跡，目前已經發出2063封簡訊，足跡包括新莊區一處家具大賣場、及部分餐飲店，提醒當日曾去過相關場所民眾，多利用社區篩檢站採檢。（編輯：張銘坤）1110210