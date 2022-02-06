日本研究 喝酒與年齡影響疫苗接種後抗體量

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日本研究指出，接種COVID-19疫苗後，每天喝酒的人抗體量下降機率較高。（中央社檔案照片）

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本一項研究調查指出，隨著年齡提高，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後體內抗體量下降比例較高；另外，相比幾乎不喝酒的人，每天喝酒的人抗體量下降機率較高。

日本琉球新報報導，沖繩縣北部地區醫師會醫院醫師田里大輔說，「隨著年齡提高，體內抗體量很難上升，但卻很容易下降，希望高齡人士能盡早接種第3劑疫苗」。

田里說，有關喝酒的部分，也希望民眾能透過每週至少有一天完全不喝酒等方式適量飲酒。

雖然外界普遍認為Omicron變異株不易造成重症，但田里說，如果完全沒接種疫苗，即使是20多歲到40多歲患者，仍有一定比率罹患肺炎，所以至今連一劑疫苗都未接種的人也應該及早接種。

日本長崎大學的生物新創企業AVSS進行研究指出，接種第3劑COVID-19疫苗4週後體內抗體量，是接種第2劑3週後的15倍；如果跟接種第2劑6個月後體內抗體量降到最低時相比，則高達34倍之多。

AVSS在北部地區醫師會醫院及宇流麻市設置研究據點，以北部地區醫師會醫院截至2021年12月完成第3劑疫苗接種的292名職員資料，彙整出上述初步調查結果。

研究人員也分析從接種第2劑起到6個月後止的體內抗體量下降主因，發現喝酒頻率會帶來影響。跟幾乎不喝酒的人相比，每天都喝酒的人，體內抗體量下降機率為2.34倍。

另外，研究人員基於接種第2劑疫苗後的359人資料分析，發現隨著年齡提高，體內抗體量下降比例較高。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110206

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