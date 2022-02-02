丹麥解除防疫限制與Omicron共存 2/1起免戴口罩

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（中央社哥本哈根1日綜合外電報導）儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例創紀錄新高，丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。

現在丹麥只在邊境為來自非申根國家、且未施打疫苗的旅客，制定少數防疫限制。

丹麥去年9月至11月首度嘗試解除限制後，如今再度放棄防疫檢查，酒吧、餐廳營業時間也不再受限。

在首都哥本哈根（Copenhagen）當接待員的齊齊特基納（Natalia Chechetkina）告訴法新社：「對我來說，最棒的部分是我們不用再戴口罩了。至少現在我們可以選擇想要保護自己，或是想要放輕鬆。」

人在哥本哈根的23歲法國學生杜夫列（Marie Touflet）則說：「跟法國比起來，搭地鐵不戴口罩好怪。」

「能夠看到別人的臉真的很棒，感覺上我們好像恢復正常生活了。」

目前丹麥每天新增約4萬至5萬起COVID-19病例，相當於國內580萬人口的1%左右。但衛生官員認為相關數字很快會開始下降。（譯者：楊昭彥）1110202