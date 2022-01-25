日本重點措施擴至34地 推薦不織布口罩防Omicron

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本政府今天舉行防疫對策本部會議，決定將「防止蔓延等重點措施」擴增至34地。另外，為因應傳染力強的Omicron變異株，推薦民眾戴不織布口罩。

日本讀賣新聞報導，日本政府今天決定將北海道、青森縣、山形縣、福島縣、茨城縣、櫪木縣、石川縣、長野縣、靜岡縣、京都府、大阪府、兵庫縣、島根縣、岡山縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣及鹿兒島縣共18道府縣，新增納入適用重點措施，期間從1月27日至2月20日。

從1月9日起實施重點措施的廣島縣、山口縣及沖繩縣，原訂結束日期也從1月31日同步延長到2月20日；加上實施期限到2月13日止的東京都等13都縣，總計實施重點措施地區將擴增到34都道府縣。

作為因應傳染力強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株防疫對策，日本政府也修改防疫基本因應方針，加入「推薦戴不織布口罩」等文字，並載明即使處於重點措施期間，只要醫療量能獲得改善等，在沒必要實施重點措施時也可以解除。

日本首相岸田文雄24日在首相官邸跟相關部會首長會商，決定在今天上午舉行由專家組成的防疫因應方針分科委員會中，提出將擴大重點措施的政府方針諮詢案。

岸田24日在會商結束後受訪說，雖然日本全境在這一波疫情染疫人數創歷史新高紀錄，但這次跟2021年夏天發生的第5波疫情不同，目前重症病床量能仍十分充足。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110125