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加拿大卡車司機美國邊界示威 白宮憂危及供應鏈[影]

2022/2/10 08:32（2/10 09:38 更新）
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加拿大抗議群眾1月底起集結在首都渥太華大規模示威，抗爭活動近日擴散到美加邊界口岸。圖為9日民眾在渥太華示威。（安納杜魯新聞社）
加拿大抗議群眾1月底起集結在首都渥太華大規模示威，抗爭活動近日擴散到美加邊界口岸。圖為9日民眾在渥太華示威。（安納杜魯新聞社）
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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）加拿大反疫苗強制接種令的示威群眾，持續堵塞在數處美加邊界。白宮發言人莎琪表示，支持言論自由，但也警告邊界遭到封鎖可能使供應鏈受到影響，干擾產業生產。

媒體Mid-Michigan NOW報導，加拿大抗議群眾1月28日集結在加拿大首都渥太華大規模示威，要求結束聯邦強制跨邊境卡車司機接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的規定，示威活動擴散到安大略省溫莎（Windsor）以及亞伯達省庫茨（Coutts）的美加邊界口岸。

加拿大出口商品75%運往美國，溫莎與美國底特律間的大使大橋（Ambassador Bridge）每天通常有8000輛卡車通過，占所有跨邊界貿易的1/4，每天大量汽車零件從加拿到運往美國，大多安排在車商需要它們時才會送達。

莎琪（Jen Psaki）今天表示，美方密切關注事件發展，畢竟大使大橋是美加間最繁忙的交通要道，佔兩國貿易量的25%，封閉對汽車行業供應鏈帶來風險，因為道路橋樑是機動車、零組件的主要往來管道，堵塞可能會干擾汽車產業生產。

她指出，美國總統拜登（Joe Biden）十分關注此事，也與國土安全部、加拿大官員與相關行業保持密切聯繫，盡所能減輕影響。

莎琪表示，支持和平示威抗議，但當抗議變成暴力就會擔憂。加拿大與美國各方都必須了解封鎖的影響，對勞工與供應鏈的潛在影響，這是「我們最關注的一點」。（編輯：高照芬）1100210

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