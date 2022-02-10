加拿大卡車邊境示威衝擊經濟 杜魯道：無法接受

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（中央社渥太華9日綜合外電報導）加拿大警方今天揚言逮捕響應卡車司機號召的抗議民眾，示威者不滿COVID-19防疫規範，不僅癱瘓渥太華市中心，還打亂跨境貿易，總理杜魯道痛批此舉「令人無法接受」。

卡車司機已在加國首都渥太華抗議2週，現在有愈來愈多人聲援擋路行動，堵住連接加拿大溫莎市（Windsor）和美國底特律市（Detroit）的大使大橋（Ambassador Bridge），杜魯道（Justin Trudeau）警告此舉恐威脅加國經濟復甦。

法新社報導，杜魯道今天在下議院（House of Commons）表示：「擋路和非法示威令人無法接受，對商業和製造商造成負面影響。我們必須竭盡全力結束這些狀況。」

杜魯道也對抗議民眾喊話：「擋路終結不了疫情…你們必須用科學和公衛措施來結束疫情。」

據美聯社消息，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異病毒株病例激增情況趨緩，加國愈來愈多省分已開始解除部分防疫措施，但杜魯道捍衛聯邦政府負責的相關措施，包括一項惹惱許多卡車司機的規定，即從1月15日起生效、要求所有進入加國的卡車司機都必須完整接種疫苗的強制令。

亞伯達省、薩克其萬省、魁北克省和愛德華王子島省本週分別宣布要撤銷部分或所有防疫措施的計畫，最保守的亞伯達省立刻取消疫苗護照，並將在本月底解除口罩佩戴令。

美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）稍早表示，美國官員與加國邊境機構「密切聯繫」，討論大使大橋堵住狀況。

莎琪也對抗議衝擊美國經濟表達憂心，說這些行為「對供應鏈和汽車業構成風險」。

據路透社報導，加拿大敦促示威者終結持續13天的反COVID-19強制措施抗議，白宮今天也說，卡車司機堵住美加邊境通道恐傷害汽車業及農業。

由於具高度傳染力的Omicron變異株疫情在許多國家開始趨緩，不少國家在經歷實施近2年的防疫措施後，反對勢力以不同方式如雨後春筍般湧現，澳洲、紐西蘭和法國都出現這類抗議示威。

莎琪今天表示：「我認為加拿大和美國的每個人都必須瞭解這種擋路行為對勞工和供應鏈的潛在影響是什麼，這是我們現在最關注的地方。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110210