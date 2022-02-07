卡車司機示威失控癱瘓渥太華 加拿大政府稱疫苗議題不退讓[影]

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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大10天來出現前所未見的卡車司機示威潮，抗議政府強制接種疫苗。渥太華市長今天宣布緊急狀態，以助因應司機堵路導致市區多處癱瘓情況，公共安全部長則說政府不會退讓。

綜合法新社和路透社報導，加拿大與美國自1月中旬起實施跨境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制令，要求往來兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗，數百名卡車司機因此組成「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議，卻演變為反對公衛措施與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府的集會。

加拿大首都渥太華市長華森（Jim Watson）今天宣布緊急狀態。他在聲明中說：「（現況）顯示當前的示威活動對居民安全與維安構成嚴重危險和威脅，凸顯其他轄區和政府各級單位有必要支援。」

華森稍早形容情況「完全失控」，還說抗議群眾人數超過警察。他告訴渥太華CFRA電台：「顯然，我們寡不敵眾，我們快輸掉此戰。必須扭轉局勢，我們得取回我們的城市。」

華森稱這些卡車司機沒公德心，因為他們一直在「按喇叭、鳴笛、放煙火鞭炮，變成在開派對」。部分居民也抱怨不得安寧，且受到抗議群眾騷擾、侮辱或擋路。

然而卡車司機和支持群眾堅稱會持續抗議到防疫限制措施解除。

車隊主辦單位表示，他們今天會有4個小時避免按喇叭「以示善意」。

不僅渥太華深受影響，多倫多、魁北克（Quebec）和溫尼伯（Winnipeg）等城市昨天也有類似示威活動，只是規模較小。魁北克警方表示，約有30輛大卡車堵住一條主要幹線，並警告司機們若不盡快移動將面臨罰款。

「自由車隊」抗爭行動，起初是因不滿當局下令要求往來美加兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗而發起，演變為反對公衛措施與總理杜魯道政府的集會。（安納杜魯新聞社）

●抗議潮延燒 警方祭新措施

過去9天，抗議民眾癱瘓渥太華市中心，有些參與抗議的群眾揮舞邦聯旗或納粹旗幟，甚至還有部分民眾揚言要瓦解加拿大政府。

渥太華居民不滿警方執法不力，面對民眾怒火，警方今天宣布新措施，以防民眾協助抗議者繼續占領街道。

警方宣布將嚴禁民眾提供燃料桶幫堵路的卡車加油。他們在社群媒體上發文說，任何企圖提供示威群眾汽油等物資的人都可能遭到逮捕。

警方今天讓部分抗議群眾離開現場，並且設置新路障，還說他們正在「蒐集財務、數位、車輛登記…等資料和其他證據，將用於刑事訴訟」。

警方今天說，他們自昨天上午以來開出約450張罰單，內容多為噪音超標、亂放煙火鞭炮等較輕微違規行為，不過查獲一輛卡車是贓車。

根據聲明，警方已對可能的刑事犯罪展開97起調查。

●加拿大政府不退讓

加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）今天表示，政府在疫苗議題上不會退讓。

他在加拿大廣播公司（CBC）電視台上表示：「在（2021年）大選中，我們將疫苗和強制接種的問題交由選民決定，我們不過是在絕大多數加拿大人支持下履行承諾。」

杜魯道先前表示不會動用軍隊清場。他上週因COVID-19檢測呈陽性而隔離檢疫。基於安全考量，他和家人上週末離開位在渥太華市中心的寓所，他所在位置未對外公布。

杜魯道曾表示，這些抗議的司機代表「邊緣少數小群體」，政府不會被嚇倒。約有90%加拿大跨境卡車司機和近79%加拿大人口打了兩劑COVID-19疫苗。

●川普、馬斯克等部分美國人也插一腳

路透社報導，警方表示，這場有組織的堵路行動有部分贊助經費來自美國支持者。群眾募資平台GoFundMe撤下「自由車隊」募款頁面的舉動引發部分美國共和黨籍議員不滿，揚言要調查此事。

美國前總統川普和特斯拉汽車（Tesla Motors）執行長馬斯克（Elon Musk）也曾聲援卡車司機的抗議活動。

此外，渥太華警方表示，已依仇恨犯罪將4人移送法辦，並與美國聯邦調查局（FBI）合作調查針對公眾人物的威脅情事，例如寄電郵威脅信。

前美國駐加拿大大使海曼（Bruce Heyman）今天告訴加拿大廣播公司新聞網（CBC News），美國人不該讓自己捲入這類活動。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110207