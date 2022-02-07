卡車司機示威失控癱瘓渥太華 加拿大政府稱疫苗議題不退讓[影]
（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大10天來出現前所未見的卡車司機示威潮，抗議政府強制接種疫苗。渥太華市長今天宣布緊急狀態，以助因應司機堵路導致市區多處癱瘓情況，公共安全部長則說政府不會退讓。
綜合法新社和路透社報導，加拿大與美國自1月中旬起實施跨境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制令，要求往來兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗，數百名卡車司機因此組成「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議，卻演變為反對公衛措施與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府的集會。
加拿大首都渥太華市長華森（Jim Watson）今天宣布緊急狀態。他在聲明中說：「（現況）顯示當前的示威活動對居民安全與維安構成嚴重危險和威脅，凸顯其他轄區和政府各級單位有必要支援。」
華森稍早形容情況「完全失控」，還說抗議群眾人數超過警察。他告訴渥太華CFRA電台：「顯然，我們寡不敵眾，我們快輸掉此戰。必須扭轉局勢，我們得取回我們的城市。」
華森稱這些卡車司機沒公德心，因為他們一直在「按喇叭、鳴笛、放煙火鞭炮，變成在開派對」。部分居民也抱怨不得安寧，且受到抗議群眾騷擾、侮辱或擋路。
然而卡車司機和支持群眾堅稱會持續抗議到防疫限制措施解除。
車隊主辦單位表示，他們今天會有4個小時避免按喇叭「以示善意」。
不僅渥太華深受影響，多倫多、魁北克（Quebec）和溫尼伯（Winnipeg）等城市昨天也有類似示威活動，只是規模較小。魁北克警方表示，約有30輛大卡車堵住一條主要幹線，並警告司機們若不盡快移動將面臨罰款。
●抗議潮延燒 警方祭新措施
過去9天，抗議民眾癱瘓渥太華市中心，有些參與抗議的群眾揮舞邦聯旗或納粹旗幟，甚至還有部分民眾揚言要瓦解加拿大政府。
渥太華居民不滿警方執法不力，面對民眾怒火，警方今天宣布新措施，以防民眾協助抗議者繼續占領街道。
警方宣布將嚴禁民眾提供燃料桶幫堵路的卡車加油。他們在社群媒體上發文說，任何企圖提供示威群眾汽油等物資的人都可能遭到逮捕。
警方今天讓部分抗議群眾離開現場，並且設置新路障，還說他們正在「蒐集財務、數位、車輛登記…等資料和其他證據，將用於刑事訴訟」。
警方今天說，他們自昨天上午以來開出約450張罰單，內容多為噪音超標、亂放煙火鞭炮等較輕微違規行為，不過查獲一輛卡車是贓車。
根據聲明，警方已對可能的刑事犯罪展開97起調查。
●加拿大政府不退讓
加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）今天表示，政府在疫苗議題上不會退讓。
他在加拿大廣播公司（CBC）電視台上表示：「在（2021年）大選中，我們將疫苗和強制接種的問題交由選民決定，我們不過是在絕大多數加拿大人支持下履行承諾。」
杜魯道先前表示不會動用軍隊清場。他上週因COVID-19檢測呈陽性而隔離檢疫。基於安全考量，他和家人上週末離開位在渥太華市中心的寓所，他所在位置未對外公布。
杜魯道曾表示，這些抗議的司機代表「邊緣少數小群體」，政府不會被嚇倒。約有90%加拿大跨境卡車司機和近79%加拿大人口打了兩劑COVID-19疫苗。
●川普、馬斯克等部分美國人也插一腳
路透社報導，警方表示，這場有組織的堵路行動有部分贊助經費來自美國支持者。群眾募資平台GoFundMe撤下「自由車隊」募款頁面的舉動引發部分美國共和黨籍議員不滿，揚言要調查此事。
美國前總統川普和特斯拉汽車（Tesla Motors）執行長馬斯克（Elon Musk）也曾聲援卡車司機的抗議活動。
此外，渥太華警方表示，已依仇恨犯罪將4人移送法辦，並與美國聯邦調查局（FBI）合作調查針對公眾人物的威脅情事，例如寄電郵威脅信。
前美國駐加拿大大使海曼（Bruce Heyman）今天告訴加拿大廣播公司新聞網（CBC News），美國人不該讓自己捲入這類活動。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110207
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