加拿大反疫苗強制接種抗爭 首都部分地區癱瘓

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（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大首都渥太華市長表示，民眾反對強制接種疫苗而發起的示威抗爭邁入第10天，因聚集在渥太華的抗議民眾人數比警方還多並且發號施令，市區內若干區域陷入動彈不得。

路透社報導，稱之為「自由車隊」（Freedom Convoy）的抗爭行動，起初是因不滿當局下令要求往來美加兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗而發起，卻演變為反對公衛措施與總理杜魯道（Justin Trudeau）政府的集會。

過去9天，抗議民眾癱瘓渥太華市中心，並且若干參與抗爭的群眾揮舞聯盟或納粹旗幟，甚至還有部分民眾揚言要瓦解加拿大政府。

渥太華市長華森（Jim Watson）告訴當地廣播電台說：「當前情況完全失控，因為是抗議民眾在發號施令，他們的人數遠超過警察。」

在不間斷的喇叭聲和不時燃放的煙花爆竹聲中，抗爭現場已形成完善的供應鏈，包括可攜式汗蒸箱、就地埋鍋造飯，還有供兒童玩樂的充氣城堡，當地居民怒不可遏，指責警察執法不力。

加拿大警方則說，已控告4人觸犯仇恨罪，並會同美國聯邦調查局調查公眾人物遭到威脅。

警方指出，這回精心策畫的抗爭，仰賴若干美國同情者的資助，而群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）撤除自由車隊行動的勸募網頁，惹怒若干美國共和黨國會議員，他們揚言要調查資助我的舉措。

而不具名加拿大政府的高層官員則說，車隊輕而易舉就封鎖國會周遭，並且警方看來執法不力，簡直就是「國恥」。（譯者：曹宇帆）1110207