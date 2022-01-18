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希臘60歲以上強制接種疫苗 不打就按月罰錢

2022/1/18 13:04（1/18 13:36 更新）
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希臘政府17日對60歲以上民眾祭出疫苗強制令，若不接種就得按月罰款。（圖取自Unsplash圖庫）
希臘政府17日對60歲以上民眾祭出疫苗強制令，若不接種就得按月罰款。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社雅典17日綜合外電報導）希臘COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫人數激增，持續為醫院帶來壓力，由於重症患者多為60歲以上族群，政府今天對這個年齡層的民眾祭出疫苗強制令，若不接種就得按月罰款。

美聯社報導，未能接種疫苗的年長者將面臨懲處，本月起處以50歐元（約新台幣1600元）罰款，之後每個月處以100歐元（約新台幣3200元）罰款。

希臘1070萬人口中約69%已完整接種疫苗，略低於歐盟平均值70.3%。隨著具高度傳染力的Omicron變異病毒株現蹤希臘，國內COVID-19病故人數和每日住院人數隨之攀升。

希臘衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）表示，罰款將通過稅務局收取，將用於資助全國的醫院。

普萊弗里斯昨天告訴開放電視台（Open TV）：「年齡因素很重要，因為這對公衛服務影響很大。」

希臘去年對醫護人員實施疫苗強制令。另一方面，從2月1日開始，成人疫苗接種證明將在7個月後到期，除非證明持有人接種加強針。

希臘去年12月底宣布60歲以上族群必須強制接種疫苗。根據政府數據，這項強制令鎖定的53萬人中，完整接種率目前為41.5%。

民調顯示，這項強制令獲得大眾強烈支持，但朝野部分議員對於當局特別挑出某一族群的合法性提出質疑。政府援引高等法院2020年一項允許公共日托中心拒絕收托未接種兒童相關疾病疫苗孩童的裁決為例，稱這項措施合憲。

美國人口資料局（Population Reference Bureau）數據顯示，按照65歲以上居民占比來衡量，希臘是世界第7大老齡人口國家，染疫病故人數迄今累計近2萬2000人。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110118

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