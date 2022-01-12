加拿大魁北克抗疫出招 拒打疫苗就得上繳健康稅

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（中央社蒙特婁12日綜合外電報導）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株肆虐全球之際，努力遏止疫情蔓延的加拿大魁北克省（Quebec）將在未來幾週內，向未接種疫苗者課徵新的健康稅。

魁北克省長雷哥（Francois Legault）說：「我們正設法讓所有拒絕接種疫苗的成年人在健康方面做出貢獻」，因為他們為「所有魁北克人帶來經濟負擔」。

法新社報導，雷哥說，切不可讓尚未接種的10%人口「傷害」已接種疫苗的9成魁北克民眾。

他在記者會上表示，「並非所有魁北克人都須繳納這筆費用」，還說魁北克政府有意讓未接種疫苗者支付「大筆」稅金。

雷哥說：「我對未接種疫苗的少數人感到不滿，就各方面而言，他們癱瘓了我們的醫療系統。」

雷哥解釋道，魁北克約有10%成年人口未接種疫苗，這些人卻占了重症監護患者的5成，令人「震驚」。

但他說，基於醫療因素無法接種疫苗者將得到豁免。

加拿大法語區魁北克人口約800萬，目前共有2742人染疫住院，約255人接受重症監護。

在加拿大人口最多、鄰近魁北克的安大略省，染疫住院人數也持續增加，有3220人住院，477人接受重症監護。

為遏止新一波疫情，魁北克去年12月30日才宣布升級防疫措施，包括每天晚間10時起實施宵禁及禁止舉行私人派對。此外，未接種疫苗者不得出入販售酒精和大麻等非必需品的商店。

然而，魁北克保守黨黨魁杜海默（Eric Duhaime）譴責省政府的抗疫策略，他在推特推文說，徵收新稅只會「分裂」魁北克人。

魁北克自由黨黨魁安格拉德（Dominique Anglade）本人雖支持強制接種疫苗，也稱這項稅收「分散了注意力」。

加拿大聯邦政府則提出未接種疫苗者不得請領失業救濟金的構想，作為推動疫苗接種的辦法。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110112