新冠病毒暴露空氣5分鐘喪失大部分感染力 英國專家：戴口罩非常有效

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研究顯示，新冠病毒暴露於空氣20分鐘內感染力會減少90%，英媒指出這再度凸顯保持社交距離、佩戴口罩可能是預防感染的最有效方法。圖為倫敦地鐵乘客。（中央社檔案照片）

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國布里斯托大學研究顯示，新型冠狀病毒暴露於空氣後，20分鐘內感染力會減少90%，且絕大部分感染力是在前5分鐘就喪失。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這項研究結果再度強調COVID-19（2019冠狀病毒疾病）短距離傳播的重要性，也凸顯了保持社交距離、佩戴口罩可能是預防感染的最有效方法。保持空氣流通雖然仍有用，但影響可能較小。

布里斯托大學（Bristol University）氣膠研究中心（Aerosol Research Centre）主任、研究報告主要作者瑞德（Jonathan Reid）說：「大家一直把焦點放在空氣流通欠佳的空間，覺得病毒會透過空氣傳播到幾公尺外，或至房間的另一頭。但我還是認為，最大的暴露風險是靠近他人的時候。」

他說：「當你距離遠一點，不僅氣溶膠會稀釋，傳染性的病毒也會減少，因為時間一久，病毒已失去傳染性。」

病毒在透過空氣傳播的微飛沫中能存活多久，過去假設所根據的研究，是將病毒噴灑至一種名為「戈德堡鼓」（Goldberg drum）的密閉容器中，戈德堡鼓一轉動，飛沫就能持續漂浮於空中。美國研究人員透過這個方法發現，3個小時後，仍可偵測到具傳染性的病毒。但這類實驗並未精準複製人類實際咳嗽或呼吸的情況。

布里斯托大學的研究人員因此研發了新儀器，允許他們生產許多極小、帶有病毒的微粒，並平穩地讓粒子飄浮於兩個電子環之間，短則5秒鐘長則20分鐘，同時密切控制周圍環境的溫度、濕度與紫外光線密度。瑞德說：「這是首度有人可精確模擬呼氣的氣溶膠狀態。」

這項尚未經過同儕審查的研究報告顯示，當病毒粒子離開相對濕潤、富含二氧化碳的肺部環境時，水分會迅速流失、變乾；轉移到二氧化碳濃度較低的環境時，酸鹼值（pH）會快速升高。這兩個因素都會干擾病毒感染人類細胞的能力，但粒子變乾的速度會隨著周遭空氣的相對濕度而有所變化。

當濕度低於50%，類似許多辦公室相對較乾燥的空氣狀況，病毒的感染力會在5秒鐘內掉約一半，之後感染力下滑速度會更慢更穩定，並在接下來5分鐘再減少19%。

濕度達90%時，相當於蒸氣室或淋浴間的環境，病毒感染力下滑的幅度較為漸進，5分鐘後仍有52%的粒子具有傳染性，20分鐘過後會降到約10%，之後這兩種環境下的病毒感染力就沒有什麼不同。

然而，空氣溫度不會影響病毒感染力，與各界普遍認定的高溫環境傳染力會降低的概念有所不同。

瑞德說：「這代表如果我今天在酒吧跟朋友吃午餐，主要的風險可能是我把病毒傳給朋友，或者我朋友會把病毒傳染給我，而不是被餐廳另一端的客人給傳染的。」他又說，這凸顯了在無法保持社交距離的環境中戴上口罩的重要性。

英國列斯特大學（Leicester University）臨床病毒學家陳偉志（Julian Tang）說，這項研究結果支持流行病學家實地觀察到的狀況，他又說：「戴口罩非常有效…保持社交距離也是。改善通風也有幫助，尤其是在靠近感染源時。」

英國利茲大學（University of Leeds）病毒學副教授葛里芬（Stephen Griffin）強調保持通風的重要性。他說：「空氣不流通，氣溶膠會迅速充滿室內空間，因此，假設有感染的人待在室內，室內將充滿病毒量。」

研究團隊對3種引發COVID-19的Sars-CoV-2病毒變異株進行試驗，都得出類似的效果，包括Alpha在內。他們希望接下來幾週能以Omicron變異株做實驗。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110112