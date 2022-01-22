波蘭前總統打3劑仍確診 自稱再也不和口罩分離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

華勒沙說，染疫像是有人把他的肌肉從骨頭上撕下來，有了這次教訓「再也不和口罩分離」。（圖取自facebook.com/lechwalesa）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙21日綜合外電報導）波蘭的自由象徵、前總統華勒沙（Lech Walesa）今天宣布，儘管他已完整接種疫苗且打過追加劑，仍確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經此教訓後，「再也不和口罩分離」。

78歲的前團結工聯（Solidarity）領袖華勒沙在臉書發文，對於自己已經施打了3劑疫苗卻仍確診感到吃驚。「我簡直不敢相信，我打了3劑（疫苗）…（但）還是感染了。第一，我頭痛；第二，我的身體無法保暖；第三，感覺像是有人把我的肌肉從骨頭上撕下來。」

他寫道：「經過這次痛苦的教訓，我再也不和口罩分離。」

法新社報導，華勒沙多年來健康狀況欠佳，去年還動了心臟手術。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華勒沙曾在波羅的海港市格但斯克（Gdansk）擔任造船廠電工，1980年領導1萬7000名造船廠工人發起罷工，在波蘭各地獲得數百萬追隨者響應，迫使共產黨政權承認團結工聯， 成為蘇聯集團第一個、也是唯一的獨立工會。

華勒沙因為領導團結工聯而在1983年獲頒諾貝爾和平獎，後來在1990年成為波蘭第一位戰後民選總統。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110122