1/22本土增82例創今年新高 高雄港14例、桃園亞旭64例[影]

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影片來源：衛生福利部疾病管制署

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內新增82例COVID-19本土病例，再創今年新高，包括高雄港14例、桃園亞旭公司64例，另外台北市、新北市也各新增1例及其他零星個案，防疫措施將升級；境外移入增48例，無死亡個案。

根據指揮中心公布的個案資訊，確診者包括高雄港區維修人員相關接觸者12人、亞旭移工相關接觸者64人（6人本國籍、58人菲律賓籍）、2人有高雄旗津活動史、2人是已知確診者的接觸者、2人感染源調查中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午宣布，國內新增82例本土病例，是非常高的數目。

陳時中表示，今天新增的82例主要有2大來源，一是高雄港區新增14例，累計27人染疫。

陳時中說，另一來源是桃園遠雄自貿港區的亞旭公司，該公司採檢1000多名員工，昨晚採檢結果陸續出爐，含昨晚新增的60例在內，至今共新增64例，其中1例是離職驗出的確診員工，累計確診個案達70例。

陳時中表示，目前疫情主要還是集中桃園、高雄2區域，另外有部分零星個案，包括台北市、新北市各新增一例及其他零星案例，因此各部會也將加強防疫措施。（編輯：陳政偉）1110122

（指揮中心提供）

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根據疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為82例本土個案及48例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今天新增本土個案為12例男性、70例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心說明，今天新增境外移入個案為29例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（13例）、加拿大及新加坡（各4例）、菲律賓（3例）、印度、土耳其及香港（各2例）、奧地利、奈及利亞、義大利、柬埔寨、德國、越南及巴西（各1例）移入；另11例調查中。入境日介於去年12月31日至今年1月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計541萬8957例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含540萬86例排除），其中1萬8238例確診，分別為3331例境外移入，1萬4853例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案18182，再次採檢為陰性，改判排除），累計117例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：李明宗）1110122

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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